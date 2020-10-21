Papa Francis: Eşcinseller de aile kurma hakkına sahiptir

21 Ekim 2020 Çarşamba, 18:02

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis,Papa Francis, ‘Francesco’ adlı bir kendisiyle ilgili çekilen belgeselde eşcinsellerin de aile kurma hakkın sahip olduğunu söyledi. Belgeselin ortalarında yer alan röportajda konuşan Papa Francis, “Eşcinseller de aile kurma hakkın sahip. Onlar da Tanrı’nın çocuklarıdır. Sahip olmamız gereken şey bir medeni birlik yasasıdır; bu şekilde yasal olarak kapsanırlar” dedi.