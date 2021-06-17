Parma, Gianluigi Buffon transferini açıkladı
Juventus ile sözleşmesi sona eren Gianluigi Buffon, eski takımı Parma ile anlaşmaya vardı.
İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezon ligi son sırada tamamlayan ve küme düşen Parma, Gianluigi Buffon'u kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Superman geri döndü" ifadeleri kullanıldı.
Altyapısından yetiştiği Parma'da 7 sezon oynayan Buffon, 2001 yılında Juventus'a transfer olmuştu.
43 yaşındaki deneyimli kaleci 20 yıl sonra Parma'ya döndü.
He is back where he belongs.— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021
He is back home.#SupermanReturns ??????@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX
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