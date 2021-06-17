Parma, Gianluigi Buffon transferini açıkladı

Juventus ile sözleşmesi sona eren Gianluigi Buffon, eski takımı Parma ile anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2021 Perşembe, 12:58
Parma, Gianluigi Buffon transferini açıkladı
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İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezon ligi son sırada tamamlayan ve küme düşen Parma, Gianluigi Buffon'u kadrosuna kattı. 

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Superman geri döndü" ifadeleri kullanıldı.

Altyapısından yetiştiği Parma'da 7 sezon oynayan Buffon, 2001 yılında Juventus'a transfer olmuştu. 

43 yaşındaki deneyimli kaleci 20 yıl sonra Parma'ya döndü.


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