Patara Antik Kenti, tüm zamanların aylık ziyaretçi sayısı ve gelir rekorunu kırdı

07 Eylül 2020 Pazartesi, 14:46

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti, ağustos ayında ziyaretçi ve gelir rekoru kırdı.

Yoğun kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği Patara Antik Kenti'ni bu yılın ağustos ayında 84 bin 517 kişi ziyaret etti, karşılığında 1 milyon 593 bin 90 lira gelir elde edildi.

Patara Antik Kenti'ndeki kazı yetkilileri, bu ziyaretçi sayısı ve sağlanan gelirin tüm zamanların aylık bazda ziyaretçi sayısı ve gelir rekoru olduğunu söyledi.

Öte yandan geçen yılın ağustos ayında Patara Antik Kenti'ni 34 bin 618 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 262 bin 658 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın 8 ayında Patara Antik Kenti'ni 166 bin 376 kişi ziyaret etti.

Karşılığında ise 2 milyon 933 bin 614 lira gelir sağlandı. Patara'yı geçen yılın 8 ayında 112 bin 157 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 904 bin 829 lira gelir sağlanmıştı.

TÜM ZAMANLARIN REKORU BEKLENİYOR

Özellikle 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesinin antik kente ilgiyi artırdığı, rakamlarla da ortaya çıktı.

Geçen yılın tamamında 176 bin 143 kişiye ev sahipliği yapılan Patara Antik Kenti'nde, pandemi nedeniyle bir süre kapalı olmasına rağmen bu yıl 8 aylık döneminde 166 bin 376 ziyaretçiye ev sahipliği yapıldı.

Normal koşullar devam ederse Patara Antik Kenti'nin bu yılı tüm zamanların rekoru ile kapatması ve 2020'de Antalya bölgesinde en çok ziyaretçi çeken ören yeri olma rekorunun da sağlanması bekleniyor.

