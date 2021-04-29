Patateste bile ayrımcılık: CHP'li Fethi Gürer, AKP’li üreticilere öncelik verildiğini söyledi

29 Nisan 2021 Perşembe, 02:00

CHP’ Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, TMO’nun üreticinin elinde kalan patatesleri alma sürecinde siyasi ayrımcılık yaptığını söyledi. Gürer, AKP’ye yakın üreticilerin ürünlerinin öncelikle alındığını, diğer üreticilere ait patateslerin çuvallanmış bir şekilde kapı önünde bekletildiğini kaydetti. Gürer, “Böyle giderse çuvallanmış ürünler güneşi gördüğü için filizlenecek ve çürüyecek. Geri depoya da konulamaz. Siyasi ayrım yapılmadan tüm ürünler bir an önce alınmalı” diye konuştu.

'SOSYAL MEDYADAN DUYURU'

Gürer, AKP’li belde başkanının bir sonraki gün kimin patatesinin alınacağını belirleyip, hangi kamyonla gideceğini sosyal medya hesabından paylaştığını kaydederek, “Patates alımına bile siyasetin sokulması anlaşılır bir durum değil. Partiyle bağı olan, belde başkanı, il genel meclisi üyesi ve ilçe başkanıyla ilişkisi olan üreticilerin patatesleri alınıyor. Diğerleri çuvallanmış şekilde bekletiliyor. Mübarek Ramazan ayında bile siyasi ayrım yapılması akla zarar. Ayrımcılığa gidilmeden üreticilerin patatesi bir an önce alınmalı” dedi.