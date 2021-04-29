Patateste bile ayrımcılık: CHP'li Fethi Gürer, AKP’li üreticilere öncelik verildiğini söyledi
CHP Milletvekili Fethi Gürer, TMO’nun yaptığı patates alımında siyasi ayırımcılık yaptığını savundu. Gürer, “AKP’ye yakın üreticilerin ürünleri öncelikli alınıyor. Diğer üreticilerin kapı önünde bekleyen ürünleri çürüme tehlikesi ile karşı karşıya” dedi.
CHP’ Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, TMO’nun üreticinin elinde kalan patatesleri alma sürecinde siyasi ayrımcılık yaptığını söyledi. Gürer, AKP’ye yakın üreticilerin ürünlerinin öncelikle alındığını, diğer üreticilere ait patateslerin çuvallanmış bir şekilde kapı önünde bekletildiğini kaydetti. Gürer, “Böyle giderse çuvallanmış ürünler güneşi gördüğü için filizlenecek ve çürüyecek. Geri depoya da konulamaz. Siyasi ayrım yapılmadan tüm ürünler bir an önce alınmalı” diye konuştu.
'SOSYAL MEDYADAN DUYURU'
Gürer, AKP’li belde başkanının bir sonraki gün kimin patatesinin alınacağını belirleyip, hangi kamyonla gideceğini sosyal medya hesabından paylaştığını kaydederek, “Patates alımına bile siyasetin sokulması anlaşılır bir durum değil. Partiyle bağı olan, belde başkanı, il genel meclisi üyesi ve ilçe başkanıyla ilişkisi olan üreticilerin patatesleri alınıyor. Diğerleri çuvallanmış şekilde bekletiliyor. Mübarek Ramazan ayında bile siyasi ayrım yapılması akla zarar. Ayrımcılığa gidilmeden üreticilerin patatesi bir an önce alınmalı” dedi.
Video Haberler
- Antrenmanda oyunculara timsah şoku!
- Kız arkadaşını canlı yayında öldüren Youtuber'ın cezası
- Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
- ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü
- AKP’li seçmenin Halk Ekmek isyanı: Pişmanım oy attığıma
- Köyün çeşmesini tamir ederken buldu
- 'Akın akın geliyorlar'
- CHP'li üyenin evi işaretlendi, ölün yazıldı
- Su kuyusuna düşen yavru kedi böyle kurtarıldı
- Rize’nin direnişi katledilmek istenen ağaçlarda sürüyor
En Çok Okunan Haberler
- İçki içene 'Ramazandayız' baskısı
- Yeni BioNTech aşılar ne zaman gelecek?
- Murat Ongun'dan A Haber'e başlık önerisi
- THY üst yönetimine dikkat çeken atama
- Üniversiteye başvurdular
- 'En başarılı' belediye başkanları anketi
- ABD'li komutandan Erdoğanlı Türkiye açıklaması
- ATV dizisinde çekimleri durduran kavga
- İstanbul'da metro seferlerine 'tam kapanma' düzenlemesi
- Alkol yasağı tepkisi: Hayretler içerisindeyim