Paylaşımı yapmış ama yazmamış!
Sosyal medya hesabından 2019 yılı 10 Kasım’ında Atatürk’e yönelik ağır hakaretler içeren alıntıları paylaşan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Hasan Uzunlar, hakkında açılan dava sonuçlandı. Uzunlar’a 11. Asliye Ceza Mahkemesi 16 Haziran 2020 tarihinde 1 yıl hapis cezası verdi.
Hasan Uzunlar, savunmasında, “Söz konusu paylaşımı ben yaptım. Ancak bu yazıyı bizzat ben yazmadım. Sosyal medya üzerinde bulunan bu yazıyı alarak paylaşım ve beğeni yaptım. Bu nedenle sayfamda görünmektedir. Benim Atatürk’e karşı hakaret etme kastım bulunmamaktadır. Bu yazıları sadece paylaştım” dedi. Mahkeme, Uzunlar’ın cezasını 10 aya indirip, hükmün açıklamasını geri bıraktı.
Video Haberler
- 3 aydır kayıp olan köpeğiyle kavuşma anı kamerada
- Ağaca asılı bulunan Dilan'ın annesi: Babası öldürdü
- Babasına ait marketleri silah zoruyla soydu, tutuklandı
- Dev hortum tatil beldesini böyle yerle bir etti
- Acil servisteki görevlilere saldırdılar: 5 yaralı
- Antalya'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
- Köpeği ezen doktor için istenen ceza belli oldu
- Köpek balığıyla ringe çıktı... İşte o müsabaka
- Ünlü isim koronavirüsün etkisini böyle gösterdi!
- İmamoğlu: Meydanları daha kimlikli hale getiriyoruz