Paylaşımı yapmış ama yazmamış!

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Hasan Uzunlar, savunmasında, “Söz konusu paylaşımı ben yaptım. Ancak bu yazıyı bizzat ben yazmadım. Sosyal medya üzerinde bulunan bu yazıyı alarak paylaşım ve beğeni yaptım. Bu nedenle sayfamda görünmektedir. Benim Atatürk’e karşı hakaret etme kastım bulunmamaktadır. Bu yazıları sadece paylaştım” dedi. Mahkeme, Uzunlar’ın cezasını 10 aya indirip, hükmün açıklamasını geri bıraktı.