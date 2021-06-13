Pazaryerlerinde veresiye dönemi

13 Haziran 2021 Pazar, 11:49

Türkiye'de Haziran ayı ile birlikte kontrollü normalleşme dönemine girilirken, ekonomik açıdan uzun süredir zor günler geçiren yurttaşlar pazaryerlerinde de veresiye alışverişe yöneldi. İzmir Bornova'da bulunan Özkanlar Pazaryeri'ndeki pazarcı esnafı, alım gücü düşen çok sayıda müşterinin veresiye talep etmeye başladığını söyledi. Esnaflar, veresiye defteri tutmadıklarını, devamlı müşterilerin zamanı geldiğinde ödeme yaptığını ifade etti.



"İNSANLAR ÇOK MAĞDUR, VERESİYE İSTİYORLAR"

Pazarcı esnafından Erdal Düzmen, "İnsanlar çok mağdur, veresiye istiyorlar, veriyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sabit müşterilerimiz var. Parası olmuyor, 'Sonra vereceğim' diyor. Veresiye defteri tutmuyoruz, devamlı gelen müşterilere güveniyoruz. Yüzde 90'ı da daha sonra getirip veriyor. Esnaf olarak bizim de işlerimiz düşük, kriz var. Domatesin bize gelişi 4.5-5 lirayı buluyor. 6 liraya satabiliyoruz" dedi.

"BEDAVAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Bedavaya çalışıyoruz" diyen bir diğer esnaf Mehmet Yüceşan ise, "İşlerimiz iyi değil. Allah sonumuzu hayır etsin. Masraflar ağır, ürünü pazarda istediğimiz fiyata satamıyoruz. Halka hizmet gibi bir şey yapıyoruz. İhtiyacı olanlara bazen para almadan da veriyoruz. Devamlı müşterilerimiz var, parası çıkmıyor. ‘Haftaya vereyim’ diyor. Biz de ‘tamam’ diyoruz. Veresiye defteri tutmuyoruz, zaten daha ödüyorlar" diye konuştu.



"ESKİDEN 2 KİLO İSTERKEN ŞİMDİ YARIM KİLO ALABİLİYORLAR"

Eskiye oranla işlerde büyük düşüş yaşandığını söyleyen pazarcı Halil Kuşçu, "Borçlarımız çok. Patatesi 2 lira 20 kuruşa alıp 2 buçuk liraya veriyoruz. Zor durumdayız. Sadece biz değil herkes böyle. Vatandaşın alma gücü yok. '200 liraya çıktım, hiçbir şey alamadım" diyor. Veresiye de isteyen var, tanıdığımız kişilere veriyoruz. İnsanlar geçmişte 2 kilo istediği şeyi şimdi bir kilo ya da yarım kilo alabiliyor" diye konuştu.Bir başka esnaf Erhan Özer de çok kötü dönemler geçirdiklerini ancak bunların geride kalacağına inandığını belirtti.



YURTTAŞLAR PAHALILIKTAN ŞİKAYETÇİ

Pazar alışverişi yapan yurttaşlar ise fiyatların yüksek olduğundan şikayet ediyor. İnsanların geçim derdinde olduğunu belirten Pınar Mutlu şöyle konuştu:



"Tarım ve hayvancılık biterse ülkede hiçbir şeyin fiyatı sabit kalmaz. İhtiyaçlarımızı pazardan almaya çalışıyoruz. Peynir hariç sadece 120 lira sebze ve meyveye veriyoruz. 2 yıl önce 50-60 liraya pazar yaparken şu an 120 liraya yapamıyoruz. Sonra enflasyon yüzde 17 diyorlar. Hadi canım, Büyüyoruz ama sadece fiyatlarda. Sadece biz değil kimse hoşnut değil bu durumdan" dedi. Pınar Mutlu'nun annesi Füsun Mutlu da, "Benim eşim emekli. Çalışan kızımız var öyle idare ediyoruz. Tek başına emekli olanlar ne olacak. Kızım yanımızda olmasa pazar alışverişi de yapamayacağız" dedi.