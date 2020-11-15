Pegasus Hava Yolları'ndan 65 yaş üzeri yolculara bilet değişikliği
Pegasus Hava Yolları, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üzeri yolcularının kesintisiz ve cezasız bilet değişikliği yapabileceğini bildirdi.
Pegasus açıklamasında kısıtlamalardan dolayı seyahat planında değişiklik yapmak isteyen 65 yaş ve üzeri yolcuların ücretsiz açığa alma, cezasız değişiklik ve kesintisiz iade hakkı sunulacağı belirtildi.
Açıklamada, "Biletler 10 Kasım 2020 tarihinden önce alınmış olmalıdır, kalkış veya varış şehri sokağa çıkma yasağı getirilen şehirlerden biri olmalıdır. Uçuştan önce başvurulması gerekmektedir. 31 Aralık 2020 tarihine kadar olan uçuşlar için işlem yapılabilir." denildi.
Ayrıca seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri yolcuların uçuşlara kabul edileceği bildirildi.
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