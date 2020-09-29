Pentagon: İncirlik'teki varlığımız sonlandırmayacağız

29 Eylül 2020 Salı, 08:11

The Times gazetesinin "ABD İncirlik Üssü'nü taşıyacak" iddiasına cevap veren Pentagon yetkilileri "ABD’nin İncirlik’te devam eden varlığı, müttefikimiz Türkiye arasındaki güçlü ilişkileri göstermektedir. İncirlik'teki varlığımız sonlandırmayacağız" dedi.

Savunma Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, “ABD Türk hükümetinin daveti üzerine, on yıllardır İncirlik Üssü’nden operasyonlarını gerçekleştiriyor. ABD’nin İncirlik’te devam eden varlığı, ABD ve NATO müttefikimiz Türkiye arasındaki güçlü ilişkileri göstermektedir. Savunma Bakanlığı’nın İncirlik’teki varlığını sonlandırmak gibi bir planı yoktur” denildi.

ABD’nin İncirlik üssünü taşıyacağına ilişkin iddia The Times gazetesi tarafından ortaya atılmış, gazete Mike Pompeo’nun Yunanistan ziyaretinde ABD’nin Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını artırmaya çalıştığını yazmıştı.