Perakende sektörünün sorunları masaya yatırıldı

30 Ocak 2021 Cumartesi, 09:36

Burada konuşan Güzeldere, "Ülkemizde Covid-19 vakasının görüldüğü ilk günden bu yana, kamuoyunda oluşan endişeleri gidermek adına fırsatçılığa mahal vermeyeceğimizi açıklayarak vatandaşlarımıza müsterih olmaları çağrısında bulunduk. Dünyanın dört bir yanında stokçuluk nedeniyle market raflarının boşaltıldığı ve perakendecilerin temel ihtiyaçlara dahi cevap veremediği görüntüler yayılırken, Türkiye perakende sektörü tüm paydaşlarıyla bu sınavı başarıyla geçti. Sektör bileşenleri, üstün bir koordinasyon örneği göstererek rafların boş kalmamasını sağladı." diye konuştu.

"PANDEMİ SONRASI İÇİN HAZIRLIKLIYIZ"

Güzeldere, "Dünyada raflara saldırmalar oldu. Biz bu sıkıntıları yaşamadık, süreci güzel yönetiyoruz. Yeni normale müşteri adaptasyonu sağlandı. Pandemi sonrası için hazırlıklıyız, tecrübe kazanmış olduk. Önümüzdeki dönemde agresif büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz. Perakende yasası önem arz ediyor. Türkiye'de 700 kişiye 1 satış noktası düşerken, Avrupa'da 3 bin 200 kişiye 1 market düşüyor. İhtiyaç fazlası işletmeler verimsiz işlere sebep olabiliyor, aşırı rekabet de yerel işletmeleri baltalıyor." ifadelerini kullandı.

"ZAMLARIN SORUMLUSU DEĞİL ANCAK MAĞDURU OLABİLİRİZ"

Perakende sektörünün, gıda maddelerindeki fiyat artışlarının sorumlusu olarak gösterilmeye çalışıldığını söyleyen Güzeldere, "Bugün, pandemi koşullarına ek olarak başka bir sorunla karşı karşıyayız. Tüm sektörleri etkileyen küresel dinamikler gıda üretimini de etkiliyor. Ancak fiyat artışlarına yol açan süreçler göz ardı edilerek, gözler marketlerin etiketlerine çevriliyor. Biz hep stokçunun, fırsatçının karşısında durduk, zamların sorumlusu değil ancak mağduru olabiliriz." dedi.

"PERAKENDE YASASININ ÇIKMASINI TALEP EDİYORUZ"

Yerel perakendeciler olarak tüm basın mensuplarına, sektörle ilgili her konuda daima açıklama yapmaya hazır olduklarını belirten Güzeldere, "İvedi olarak perakende yasasının çıkmasını talep ediyoruz. Sektördeki bazı oyuncuların giderek tekelleşmesinin ve oligopol yapıda bir perakende sektörünün, ne üreticilerin ne de tüketicilerin lehine olmayacağını belirtmek istiyoruz. Tarımda ve gıda kategorisinde ithalata bağımlı olduğumuz ürünlerde, özel sübvansiyonlar ile yerli üretimin güçlendirilmesi çağrısında bulunuyoruz." yorumunu yaptı.

İstanbul Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Özen ise, "Her sektörde olduğu gibi, perakende sektöründe de fırsatçı aktörler var olacaktır. Ancak hiçbir fiyat manipülasyonunun piyasa dinamiklerini etkileyecek ölçüde olduğunu düşünmüyoruz. Bu açıdan denetimlerin sıklaştırılmasını ve sorunun kaynağının aslında bu noktada olmadığının ortaya çıkmasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.