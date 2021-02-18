Perseverance: NASA'nın Mars'ta yaşam izi arayacak uzay aracı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı Perseverance'ın bugün Mars'a iniş yapması bekleniyor. Türkiye saatiyle günün son saatlerinde Kızıl Gezegen'e inecek bir ton ton ağırlığındaki aracın Jezero adı verilen kratere indirilmesi hedefleniyor.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
18 Şubat 2021 Perşembe, 13:54
Perseverance: NASA'nın Mars'ta yaşam izi arayacak uzay aracı
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Araç, 2030'lu yıllarda yeniden Dünya'ya dönüşünde kaya parçaları da getirecek. Kızıl Gezegen'de kalışı süresince de geçmiş yaşam izlerini araştıracak.

BBC'ye konuşan proje sorumlusu Jennifer Trosper, Perseverance'ın atmosfere girişi öncesi manevra kabiliyetleri olduğunu ancak "buna gerek olmayacağını düşündüğünü" söyledi.

Araçtan elde edilen sinyal, atmosfer girişinin Perşembe günü TSİ 23.48'de gerçekleşeceğini gösteriyor. Eğer her şey yolunda giderse, robotun inişin başarılı olduğuna ilişkin ilk sinyalin inişten 7 dakika sonra Dünya'ya ulaşacağı hesaplanıyor.

Dünya ile Mars arasındaki 190 milyon kilometrelik mesafe nedeniyle, herhangi bir iletişimin ulaşma süresi yaklaşık 11 dakika. Bu nedenle eğer bir şeyler yanlış giderse, Dünya'daki kontrol merkezinin müdahale için zamanı olmayacak.


BBC Türkçe

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