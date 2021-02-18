Perseverance: NASA'nın Mars'ta yaşam izi arayacak uzay aracı
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı Perseverance'ın bugün Mars'a iniş yapması bekleniyor. Türkiye saatiyle günün son saatlerinde Kızıl Gezegen'e inecek bir ton ton ağırlığındaki aracın Jezero adı verilen kratere indirilmesi hedefleniyor.
Araç, 2030'lu yıllarda yeniden Dünya'ya dönüşünde kaya parçaları da getirecek. Kızıl Gezegen'de kalışı süresince de geçmiş yaşam izlerini araştıracak.
BBC'ye konuşan proje sorumlusu Jennifer Trosper, Perseverance'ın atmosfere girişi öncesi manevra kabiliyetleri olduğunu ancak "buna gerek olmayacağını düşündüğünü" söyledi.
Araçtan elde edilen sinyal, atmosfer girişinin Perşembe günü TSİ 23.48'de gerçekleşeceğini gösteriyor. Eğer her şey yolunda giderse, robotun inişin başarılı olduğuna ilişkin ilk sinyalin inişten 7 dakika sonra Dünya'ya ulaşacağı hesaplanıyor.
Dünya ile Mars arasındaki 190 milyon kilometrelik mesafe nedeniyle, herhangi bir iletişimin ulaşma süresi yaklaşık 11 dakika. Bu nedenle eğer bir şeyler yanlış giderse, Dünya'daki kontrol merkezinin müdahale için zamanı olmayacak.
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'tan 13 yurttaşın şehit edilmesine kınama
- DEVA'lı isimden Babacan'a: Bu sözleri kabul edilemez!
- Kadir Topbaş’ın suskun cenazesi
- Ankara’da 3 genç polisler tarafından kaçırıldı
- Yavaş'ı eleştiren AKP'li Tayyar'a sert yanıt
- Bakan Koca açıkladı
- Meteoroloji'den İstanbul açıklaması
- 'Altun makas' döndü en son cumhurbaşkanını sansürledi
- ‘Mevziden çıkmayın’ denilen tutanağı paylaştı
- Normalleşmeye en yakın ve en uzak iller
Video Haberler
- Güldür Güldür'de 'yağ' göndermeli skeç kahkahaya boğdu
- Pantolonu inik halde girdi, hakaretler savurdu
- İnek hastaneye daldı: 4 yaralı
- Başkan makam aracını satışa çıkardı
- TOGG’dan yeni paylaşım
- Ay'a çıkma tartışması sosyal medyada gündem oldu
- Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
- Boşanmak isteyen kadına ölüm tehdidi
- 4 ilde yaşlılara 'yardım' tuzağı
- Prof. Dr. Özlü vakalardaki artışın nedenini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'tan 13 yurttaşın şehit edilmesine kınama
- DEVA'lı isimden Babacan'a: Bu sözleri kabul edilemez!
- Kadir Topbaş’ın suskun cenazesi
- Ankara’da 3 genç polisler tarafından kaçırıldı
- Yavaş'ı eleştiren AKP'li Tayyar'a sert yanıt
- Bakan Koca açıkladı
- Meteoroloji'den İstanbul açıklaması
- 'Altun makas' döndü en son cumhurbaşkanını sansürledi
- ‘Mevziden çıkmayın’ denilen tutanağı paylaştı
- Normalleşmeye en yakın ve en uzak iller