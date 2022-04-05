Peru'da hükümet, enflasyon karşıtı protestoları önlemek için orduyu göreve çağırdı
Peru'da artan enflasyona karşı protesto gösterileri düzenleniyor. Peru Cumhurbaşkanı, gösterileri dindirmek için sokağa çıkma yasağı ilan etti; hükümet, orduyu göreve çağırdı.
Peru'da artan enflasyona karşı halk protesto gösterileri düzenliyor. Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, gösterileri dindirmek amacıyla bir dizi önlem aldı.
Bloomberg'teki habere göre, Castillo, ulusa sesleniş konuşmasında, başkent Lima ve yakındaki liman kenti Callao'da olağanüstü hal ilan etti.
Castillo, bu şehirlerde sokağa çıkma yasağının da uygulanacağını dile getirdi. Sokağa çıkma yasağının yerel saatle 02.00'den 23.59'a kadar uygulanacağı bildirildi.
ORDUYU GÖREVE ÇAĞIRDI
Hükümet, dün otobüs şoförlerinin greve giderek otoyolları kapatması üzerine orduyu görevlendirmişti.
Ulusal İstatistik Bürosu'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, tüketici fiyatlarının Mart'ta, önceki yıla göre yüzde 6,82 arttığı, bunun da Ağustos 1998'den bu yana en fazla yükseliş olduğu belirtilmişti.
Devlet Başkanı Castillo'nun, Peruluların son 24 yılın en yüksek enflasyonuyla mücadele etmesine yardımcı olmak için akaryakıt vergilerini düşürmesine ve asgari ücreti yüzde 10 artırmasına rağmen bu önlemlerin, çoğu sabit maaşsız kayıt dışı işlerde çalışanların işine yaramadığı ifade ediliyor.
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