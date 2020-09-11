Petrol şirketlerini korku sardı dev tankerler kiralıyorlar

11 Eylül 2020 Cuma, 16:59

OLASI PETROL BOLLUĞUNA HAZIRLANIYORLAR



Dünyanın en büyük petrol ticaret şirketleri, fazladan stokları depolayabilecekleri dev tanker gemileri için kira kontratları imzalayarak, koronavirüs vakalarının tekrar artış göstermesiyle oluşacak olası petrol bolluğuna hazırlanıyorlar.

Bu kiralama yarışı Suudi Arabistan, Rusya ve ittifaktaki diğerlerini alarma geçirebilir. Keza, yapılan bu kira sözleşmeleri, OPEC+ koalisyonunun bu yaz üretim kısıntılarına giderek piyasada açık yaratmasından sonra, petrol şirketlerinin piyasalarda yeniden bir bolluk beklediğinin göstergesi.

24 MİLYON VARİL PETROL DEPOLAYABİLECEK ONLARCA SÜPER TANKER KİRALADI



Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynakların aktardıklarına göre, dünyanın en büyük ikinci bağımsız petrol ticaret şirketi Trafigura Group, geçtiğimiz günlerde toplamda 24 milyon varil petrol depolayabilecek onlarca süper tanker kiraladı.

Bloomberg News tarafından incelenen gemi brokerlarının listelerine göre, buna benzer yaklaşık 18 adet kiralama kontratı imzalandı ve bunları imzalayanlar arasında Royal Dutch Shell, Vitol Group ve Lukoil gibi şirketler yer alıyor.