‘Peyzaj kılıflı saldırı’

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Munzur Gözeleri’ne askeri araçlar eşliğinde gelen yetkililer, stant açan yurttaşlara kararı tebliğ ederek standları kaldırmıştı. Bölge halkı alınan karara tepki göstermiş ve projenin durdurulması için açıklamalar yapılmıştı. Change.org sitesi üzerinden “Peyzaj Düzenlemesi Altında Munzur Gözleri’nin Tahrip ve Talan Edilmesini Durdurun” başlığıyla açılan imza kampanyasında, “Halkın, kanat önderlerinin, ekoloji hareketlerinin, demokratik kitle örgütlerinin görüşleri, rızası alınmadan Munzur Gözeleri’ne yapılacak herhangi bir müdahaleye izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz” denilmişti.

ALEVİLERİN KUTSALI

Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Genel Başkanı Ali Haydar Ben, bahsedilen peyzaj projesinin halkın ve STK’lerin katılımı olmadan, Erzurum Koruma Kurulu’nun 1. derece doğal sit alanına ilişkin ilke kararları gözetilmeden, koruma amaçlı imar planları hükümleri dikkate alınmadan hazırlandığı ve ihale edildiğini söyledi. Ben, “Munzur Gözeleri bölge halkı ve Alevi inancının kutsalıdır. Bu peyzaj projesi kılıfı esasta, Alevi halkının inancına saldırıdır. Sözde düzenleme adı altında bu alanı ticari bir işletmeye çevirmektir. Betonlaştırma ve çölleştirme amacı taşımaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, alanda iş makinesi çalıştırılacağı, doğal dokunun bozulacağı yönünde paylaşımların yapıldığına işaret edilerek “Alanda iş makinesi çalıştırılmayacaktır. Proje ile Munzur Gözelerimiz ve çevresi Tuncelimizin bir değeri olarak korunur bir alan haline gelecektir” denilmişti.

KADIKÖY’DE EYLEM

Munzur Gözeleri’nin inanç merkezi olduğuna dikkat çeken bölge halkı da dün Birlik Cem’i yaptı. DEDEF de bugün “Munzur Gözeleri’nin Tahrip ve Talan Edilmesini Durdurun” sloganıyla başta İstanbul olmak üzere çeşitli illerde basın açıklamaları gerçekleştirecek.

İstanbul’da saat 19.00’da yapılacak açıklama Kadıköy Rıhtım’da yapılacak.