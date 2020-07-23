PFDK’dan Vedat Muric’e 2 maç ceza

23 Temmuz 2020 Perşembe, 21:28

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli golcü oyuncu Vedat Muric’e 2 maç ceza verdi.

PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası almış olduğu kararlar şöyle:

MASKE CEZASI



"1-ÇAYKUR RİZESPOR’un, 19.07.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR -YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. başkanı HASAN KARTAL’ın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. idarecisi ALİ HAYDAR ER’in, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. idarecisi CEM KUYUMCU’nun, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. idarecisi SİNAN METE’nin, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu VEDAT MURIÇ’in, 19.07.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EMRE BELÖZOĞLU’nun, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu OZAN TUFAN’ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü teknik sorumlusu İBRAHİM ÜZÜLMEZ’in, 19.07.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK’nın, 19.07.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK’nın, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK’nın, mensuplarının protokol tribünündeki oturma düzenine aykırı şekilde oturmaları ve sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK’nın, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK’nın, müsabaka sonrası foto muhabirlerinin yeşil zemine girmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK’nın, mensuplarının video kayıt cihazı ile stadyum içinde çekim yapmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK başkanı GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat’ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK başkanı GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ’ın, protokol tribünündeki oturma düzenine ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK antrenörü KAAN ARISOY’un, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu ELJERO GEORGE RINALDO ELIA’nın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu GÖKHAN İNLER’in, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu UĞUR UÇAR’ın, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK masörü MEHMET ALİ POLAT’ın, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK görevlisi RIDVAN SEYHAN’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK görevlisi YÜKSEL EROL’un, müsabakaya akredite edilmediği halde stadyuma girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK görevlisi BAHADIR KARAPİRE’nin, müsabakaya akredite edilmediği halde stadyuma girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi EMRAH TOK’un, 19.07.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR -KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- KONYASPOR Kulübü sporcusu ALİ TURAN’ın, 19.07.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR -KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübü sporcusu SELİM AY’ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübü sporcusu ERDON DACİ’nin, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübü sporcusu ALPER ULUDAĞ’ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA SARP’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübü antrenörü NEZİH ALİ BOLOĞLU’nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- GALATASARAY A.Ş. idarecisi YUSUF GÜNAY’ın, 18.07.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig cemil Usta Sezonu müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- GÖZTEPE A.Ş. idarecisi SİNAN ÖZNUR’un, 18.07.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig cemil Usta Sezonu müsabakasında, sosyal medya (twitter) hesabından TFF ve müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 150 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 18.07.2020 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, müsabaka sonrası futbolcularının reklam amaçlı tişört giymelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, protokol tribünü ve arkasında yer alan tribünlere seyirci almalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, protokol tribününde bulunan mensuplarının oturma düzenine aykırı şekilde oturmaları ve sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, müsabaka sonrası foto muhabirlerinin yeşil zemine girmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü başkanı HÜSEYİN ÜNEŞ’in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat’ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü başkanı HÜSEYİN ÜNEŞ’in, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü idarecisi ÖMER DÜZGÜN’ün, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat’ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü idarecisi ÖMER DÜZGÜN’ün, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü idarecisi MUZAFFER ŞAHİN’in, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü idarecisi AHMET DAL’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü antrenörü VEYSEL CİHAN’ın, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü antrenörü UĞUR BAYARSLAN’ın, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü antrenörü UĞUR BAYARSLAN’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü sporcusu CENK AHMET ALKILIÇ’ın, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü görevlisi DURSUN ALİ TAYŞİ’nin, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü görevlisi DURSUN ALİ TAYŞİ’nin, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR Kulübünün, 19.07.2020 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- HATAYSPOR Kulübünün, 18.07.2020 tarihinde oynanan HATAYSPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, futbolcularının ve mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübünün, futbolcularının ve mensuplarının, maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübünün, protokol tribününe müsabaka organizasyon toplantısında verilen listede yer almayan ve asgari sayıyı aşacak şekilde kulüp mensuplarının alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübünün, müsabaka sonrasında yaklaşık 60 kişilik futbolcu ailelerinin stadyuma alınması suretiyle meydana gelen saha olaylarından dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübünün, teknik sorumlusunun flaş röportaj alanı dışında ve yayıncı kuruluş haricindeki bir kuruluşa röportaj vermesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/3. ve 8/4. maddesine aykırı davranılması nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 18.07.2020 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesi arkasındaki tribünde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR KULÜBÜ sporcusu VOLKAN ŞEN’in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi."

(İHA)