Pfizer’dan koronavirüs aşısında mutasyon açıklaması: Antikor korumasını üçte iki oranında azaltabilir
Koronavirüs aşısı üreticisi Pfizer Inc ve BioNTech Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüs mutasyonunun aşının antikor korumasını üçte iki oranında azaltabileceğini açıkladı.
Pfizer Inc ve BioNTech tarafından, koronavirüsün Güney Afrika mutasyonu aşının antikor korumasını ciddi ölçüde azaltabileceği belirtildi. Şirketlerin yürüttüğü laboratuar araştırmasında aşının bu mutasyona karşı koruma sağlayıp sağlamayacağının da net olmadığı belirtildi.
Ancak araştırma aşının virüsü etkisiz hale getirebildiğini de ortaya koydu. İki şirket insanlar üzerinde yapılan deneylerde mutasyonun aşının sağladığı korumayı azalttığına dair henüz kanıt bulunmadığına dikkat çekti.
İki şirket ürettikleri aşının yeni bir versiyonunu geliştirmek veya güçlendirici ek aşı yapılması için düzenleyici kurumlarla görüştüklerini belirtti.
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