Pınar Gültekin'in cenazesi Muğla Adli Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:40

Pınar Gültekin’in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yakınları ve arkadaşları tarafından gözyaşları içerisinde cenaze aracına konulan genç kızın cenazesi defnedilmek üzere Bitlis'in Hizan ilçesine gönderildi.

BİTLİS'İN HİZAN İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLECEK



Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilecek.

İlçe sakinleri ile Gültekin'in yakınları, cenazenin defnedileceği Gayda köyündeki mezarlığa gelerek beklemeye başladı. Görevliler de mezarlık ve çevresinde hazırlık yaptı. Gültekin'in cenazesi, ilçe merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından köye götürülerek defnedilecek.