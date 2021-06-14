Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (14 Haziran 2021)

14 Haziran 2021 Pazartesi, 09:17

Doların başlıca para birimleri karşısında değer yitirmesi ve ABD tahvil getilerindeki yükselişin yerini düşüşe bırakmasının da desteğiyle dolar/TL geçen hafta 8.2865'e kadar gerilemiş ardından ise haftayı 8.4'e yakın tamamlamıştı.

Piyasalarda bir süredir yön belirleyici olarak Türkiye-ABD ilişkileri takip ediliyor. Erdoğan ile Biden bugün yapacağı NATO zirvesindeki görüşmede çıkabilecek sonuçlar piyasalarda yön belirleyici olarak izleniyor.

Erdoğan dün Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak kabul etmesini "unutturacak" adımları atmasını umduğunu ve F-35 uçaklarının alımını görüşmeyi planladığını ifade etti.

Ankara ve Washington, ABD'nin yaptırım başlatmasına neden olan Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri, iki ülkenin Suriye konusunda izlediği birbiriyle çelişen politikalar, ABD'nin sorun teşkil ettiğini düşündüğü Türkiye'nin insan hakları alanındaki performansı nedeniyle bozulan ilişkileri düzeltmekte zorlanıyorlar.

İki NATO müttefiği aynı zamanda Dağlık Karabağ çatışmaları ve Ankara'nın doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama çalışmalarına dair farklı görüşlere sahipler ancak Türkiye'nin ABD'nin ülkeden çekilmesinin ardından Afganistan'da oynayacağı potansiyel rol iki ülke arasında bir işbirliği ortamı sağlayabilir.

Haziran başında 8.88, geçen hafta başında 8.70'e yakın seviyelerde olan dolar/TL bu sabah saat 0904'te 8.3725/8.4000 seviyesinde işlem gördü.

Aynı saatte euro/TL 10.1324/10.1665 sepet bazında TL 9.3725/9.4000 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise bu sabah aynı saatte 369/374 seviyesine geriledi.

Istanbul Analytics'ten Atilla Yeşilada, "Erdoğan'ın Brüksel'de Biden ile ilk yüzyüze temasını da Türkiye'nin jeo-politik konumunu açığa kavuşturmak ve ekonominin toparlanması açısından tarihi olarak nitelendiriyoruz" dedi.

Yeşilada görüşmelerin üç senaryo ile sonuçlanabileceğini belirtti. Birinci senaryoda "Samimi görüşmelere devam kararı. En yükse ihtimalli olasılık, Erdoğan ve Biden'ın karşılık olarak anlaşamadıkları noktalar üzerinde samimi bir tartışma ardından bunların çözümü için üst düzey kabine yetkilileri ve diplomatlara yetki vermeleri. Bu durumda, piyasalarda pozitif etki zaman içinde oluşur, fakat TL geçen haftaki kazanımlarını da geri vermez" dedi.

İkinci senaryoda Erdoğan'ın S-400'leri ABD/NATO denetimine devredeceği vaadini öne çıkarak Yeşilada bu senaryoda piyasalar çok olumlu tepki verebileceğini dolar/TL'nin 8 seviyesine inebileceğini söyledi. Üçüncü senaryoyu "en kötü sonuç" olarak belirten Yeşilada bunun tarafların karşılıklı güven kuramaması ve CAATSA yaptırımları sertleşmesi olarak özetledi.

KÜRESEL PİYASALARDA BU HAFTA FED BEKLENİYOR

Küresel hisse senedi piyasaları rekor seviyelere, ABD tahvil getirileri üç ayın dip seviyelere yakın seyrederken yatırımcılar Fed'in yarın başlayacak iki günlük toplantısına odaklandılar. Fed'in para politikasında gevşeme yanlısı yaklaşımını sürdürmesi bekleniyor.

Politika yapıcıların enflasyonun geçici olacağına dair açıklamaları bu endişeleri yatıştırdı, ancak yatırımcılar şimdi de Fed'in varlık alma programının ne zaman daraltılacağı hakkında ipuçları vermeye yakın olabileceğini öngörüyorlar.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi geçen hafta 1.45'in altına kadar geriledi. ABD enflasyonundaki yüksek seyrin geçici olduğu ve Fed tarafından yeni bir aksiyona neden olmayacağı görüşü dün gelişmekte olan para birimlerini destekleyen en önemli unsur oldu.

TCMB'DEN HAZİRAN'DA ADIM BEKLENMİYOR İLK İNDİRİM İZLENİYOR

Türkiye'de politika faizinin %19 ile benzer ülkelere göre yüksek seviyelerde bulunması TL değer kayıplarını sınırlandıran en önemli unsur olmaya devam ediyor.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bu hafta enflasyondaki yukarı yönlü riskleri gözeterek politika faizini %19 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Reuters anketine katılan 19 kurumun tamamı Haziran ayında politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor. Öte yandan ilk faiz indirimine ilişkin beklentiler ise bir önceki ankette yılın üçüncü çeyrekte yoğunlaşırken bu ayki ankette beklentiler dördüncü çeyreğe doğru kaydı.

TCMB'nin açıklamalara rağmen yatırımcılar siyasetin düşük faiz istekliliğini de göz önüne alarak kısa vadede faizlerde indirim olacağı endişesini hala taşıyorlar. Bu da TL'de değer kaybı olarak zaman zaman fiyatlamalara yansımaya devam ediyor. Ancak TCMB bugüne kadar faiz indirimi yönünde bir adım atmadı.

Öte yandan Erdoğan, haftasonu açıklamasında Çin Merkez Bankası (PBOC) ile swap anlaşmasının boyutunun 2.4 milyar dolardan 6 milyar dolara yükseltildiğini, TCMB rezervlerinin yeniden 100 milyar dolara ulaştığını da söyledi.

Bugün piyasada Nisan ayı ödemeler dengesi istatistikleri de izlenecek. Cari işlemler dengesinin Nisan'da 2.2 milyar dolar açık vermesi, 2021 yılını ise 25 milyar dolar açıkla tamamlaması bekleniyor.

Bu hafta takip edilecek diğer gelişmeler arasında Mayıs ayı bütçe verileri Hazine borçlanmaları da yer alıyor.

Öte yandan piyasalarda takip edilen bir diğer konu ise aşılama süreci olmaya devam ediyor. Aşılama çalışmalarında beşinci ay tamamlanırken hafta sonu 40 yaş üzeri herkesin aşı sırasının açılmasıyla birlikte hafta Cuma günü ve hafta sonundan oluşan üç günlük dönemde 1.3 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldı.