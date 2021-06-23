Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (23 Haziran 2021)

23 Haziran 2021 Çarşamba, 09:17

TL ve TL cinsi varlıklarda küresel piyasalar haricinde HDP kapatma davası, aşılama hızı ve bunun turizm ve dolayısıyla ülkeye döviz girdisine etkileri ve batı ülkeleriyle ilişkiler takip edilen ana gündemler.

Haziran ayı başında ABD-Türkiye görüşmesiyle 8.2865'e kadar gerileyen ancak bu seviyelerde kalıcı olamayan dolar/TL sonrasında ise Fed'in faizleri daha erken yükseltebileceğinin ve tahvil alımlarında azaltmaya yönelik ilk işaretleri ile yönünü yukarı çevirmişti.

Dolar/TL bu hafta ise 8.8'li seviyelerden dün itibarıyla 8.64'e kadar geriledikten sonra saat 08.52'de 8.6550/8.6800 seviyesindeydi. Aynı saatte avro/TL 10.3172/10.3479 sepet bazında TL 9.4861/9.5139 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise bu sabah aynı saatte 385/389 seviyesindeydi.

Küresel hisse senedi piyasaları ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankasının enflasyonu takibe aldığı ancak faiz artırımı için acele etmeyeceği açıklamalarının yatırımcılara güven vermesiyle destek bulurken dalgalı seyreden tahvil piyasaları da duruldu.

Fed'in geçen hafta faiz artırımlarına 2023'ten itibaren başlayacağı açıklaması hisselerin düşmesine, doların değer kazanmasına yol açmıştı. Ancak Powell dün Fed'in istihdam piyasasında tam toparlanma hedefini vurgularken sadece enflasyona dair endişelerin faiz oranlarını artırmaya yetmeyeceğini ifade etti.

Geçen haftanın sonunda 92.408 ile iki ayın zirvesini gören dolar endeksi Asya piyasasındaki ilk işlemlerde 91.775 seviyesindeydi.ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri US10YT=RR bir hafta önce %1.5940'a kadar yükselmesinin ardından Asya'daki işlemlerde hafif gerileyerek %1.4616'ya düştü.

TCMB: SWAP GÖRÜŞMELERİNDEN İKİSİ "ÇOK İYİ" NOKTADA

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların genel müdürleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme Kavcıoğlu'nun göreve gelmesinin ardından bankacılarla yaptığı ikinci görüşme oldu.

Katılımcıların verdiği bilgiye göre toplantıda sıkı para politikası uygulamasının devam edeceği, TL'nin değerinin korunması için önümüzdeki dönemde bankalarla işbirliği içinde çalışacağı, TL'nin itibarını artırma konusunda bankalarla istişare ederek zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişiklikler yapabileceği ve TL'nin değerinin korunması için gereken politika adımlarının atılacağı mesajları verildi.

Kavcıoğlu ayrıca yeni swap anlaşmaları için 4 ülke merkez bankası ile görüştüklerini ve ikisi ile görüşmelerin "çok iyi" noktaya geldiğini de belirtti. TCMB'nin hali hazırda Çin ile 6 Katar ile 15 milyar dolar swap anlaşması bulunuyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Açıklamalara baktığımızda sıkı duruşun devam edeceği yönündeki mesaj önemli. Erken faiz indirimi TL açısından büyük bir risk olduğunu düşünürsek açıklama TL pozitif" dedi ve ekledi:

"Swap anlaşmaları rezervlere katkı yaptığı aşikar, burada önemli olan konvertabıl bir para birimi ile swap yapılması. Diğer taraftan TL'nin itibarının korunması yönündeki açıklamalar da çok önemli. Reel olarak TL tarihi en düşük seviyelerinde ancak lokallerin tercihleri döviz tarafında kalmaya devam ediyor. Açıklamalardan bireysel ve kurumsal kredileri ayrıştırabileek bir zorunlu karşılık kararının da yakın olduğunu anlıyoruz."

Merkez Bankası'nın TCMB geçen hafta PPK'de "kararlılıkla sıkı duruş sürecek" açıklamasına rağmen siyasilerin düşük faiz isteği nedeniyle yaz sonuna ilişkin bir indirim beklentisi de TL'de değer kaybını artıran bir gelişme olarak görülüyor. Kavcıoğlu başkanlık görevini devralması ardından bugüne kadar devam eden erken faiz indirimi beklentilerine rağmen henüz faiz indirimine gitmedi.

Birçok bankacı TCMB'nin yaz sonunda TL'de yeni bir değer kaybı trendi olmaz ise sınırlı bir faiz indirimine gidebileceğine artık kesin gözüyle bakıyor. Yapılması gerekenin indirime önümüzdeki yıl başlanması olarak görülse de enflasyonun yine de 150-250 baz puanlık indirime izin verebileceği yönünde görüşler siyasi istekleri de göz önüne alarak oluşmuş durumda.

Aşılamanın hız kazanması ve turizm sezonun geç de olsa başlaması ile birlikte piyasalarda turizm gelirlerine yönelik beklentiler de daha yakından izlenmeye başlandı.