Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (24 Ağustos 2021)

24 Ağustos 2021 Salı, 09:28

İç piyasada para politikasına ilişkin endişeler, dış piyasalar ise pandeminin Asya piyasalarına negatif etkisi dolar/TL'de yukarı yönlü baskı yaratıyor. Dolar/TL'de düşüşe destek veren unsurlar arasında ise turizmdeki canlı seyirle yaşanan düşük cari açık beklentisi ve dolardaki değer kazancının değer kaybına dönmesi etkili oluyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alımlarını azaltacağına yönelik endişelerin azalması yatırımcıları rahatlattı. Bu rahatlama dün açıklanan ve beklentilerin altında kalan ABD imalat PMI verileri ardından belirginleşti.

EN BÜYÜK GÜNLÜK DÜŞÜŞ



Dolar haftanın ikinci gününe Mayıs ayından bu yana yaşadığı en büyük günlük düşüşten yaralarını sarmaya çalışırken, işlemciler ekonomiye verilen desteğin ve tahvil alımlarının nasıl geri çekileceği konusunda ayrıntıların açıklanabileceği Fed sempozyumu öncesinde dün başlayan düşüşün peşinden gitmeye imtina ettiler.

Petrol fiyatları ise ABD'de Pfizer'ın koronavirüs aşısına onay çıkmasının ardından ülkedeki aşılama oranlarının artacağı ve petrol talebinin de bunu takip edeceği beklentisiyle yükseliş kaydetti.

FED GÜNDEMDE



Piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alım hızını azaltımının zamanlaması için Başkan Jerome Powell'ın Cuma günü yapacağı Jackson Hole toplantısını izleyecekler.

Dolar/TL enflasyonun politika faizi düzeyine yaklaşması ve bu yükselişe rağmen Erdoğan'ın düşük faiz çağrısını tekrarlaması ardından 8.3'ten 8.68'e kadar yükselmiş faizin yüzde 19'da sabit tutulduğu PPK kararı ardından ise 8.4'e doğru gerilemeye başlamıştı.

Dolar/TL'de geçen hafta başındaki düşüş haftanın son iki işlem gününde ise küresel etkenlerle terse döndü. Dolardaki küresel değer kazancının da etkisiyle kur yeniden 8.5 üzerine yükseldi.

DOLAR KÜRESEL DEĞER KAYBETTİ



Dün ve bugün ise kur 8.5'in hemen üzerinden 8.4'e doğru gerileyerek güne başladı. Düşüşte belirleyici doların küresel değer kaybı oldu.

'HALA CİDDİ ORANDA EKSİDE'

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "IMF'nin SDR tahsisinden TCMB brüt rezervlerine 6.5 milyar dolara yakın yeni katkı geldi. Rezerv TCMB için oldukça kritik bir konu ve her katkı değerli. Yine de bankanın kendine ait rezervlerinin hala ciddi oranda ekside olduğunu belirtek gerek" dedi ve ekledi:

"Jackson Hole toplantısı önemli. Piyasada kimse Fed'in faiz artışı mesajı verdiği geçmiş Jackson Hole toplantısını unutmaz. Bu aşamada dünya piyasalarında fiyatlamaların değişmesi olasığı ve tahvil alımlarının azaltılması zamanlaması için bu toplantı yakından izlenecek."

Bankacı iç piyasada bir risk unsuru olarak önümüzdeki hafta açıklanacak Ağustos ayı enflasyon verilerinin önemine de dikkat çekti ve şöyle dedi:

"Haftaya yıllık enflasyonun yüzde 19'u aşması halinde TCMB'nin verdiği faiz artışı sözü aklılara gelecek. TCMB'nin faiz artışına gitmesini beklemiyoruz ancak bunun yapılış yöntemi ve söylemleri önemli. Enflasyon haftaya %19'u aşmasa bile bir sonraki veride aşacağını düşünüyoruz. Bunu risk unsuru olarak izliyor ve TCMB'nin enflasyona ilişkin açıklamalarını yakından takip ediyoruz."

Dolar/TL bu sabah saat 0840'ta 8.4200/8.4500 seviyesindeydi. Euro/TL 9.8889/9.9245, sepet bazında TL 9.1542/9.1873 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Cuma günü 381/387 baz puan seviyesinden kapandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), uluslararası rezerv para birimi Özel Çekme Hakları'nın (SDR) 650 milyar dolarlık yeni tahsisini dün gerçekleştirileceğini açıkladı.

'TÜRKİYE'Yİ DE DOĞRUDAN ETKİLİYOR'

Karar Türkiye'yi de doğrudan etkiliyor. Türkiye'nin IMF'de yaklaşık yüzde 1 payı bulunuyor. Bu kapsamda 650 milyar dolarlık rezerv para tahsisinden TCMB rezervlerine yaklaşık 6.5 milyar dolar katkı bekleniyor.

Piyasalarda, Afganistan'taki süreç, koronavirüs ve doğal afetler takip edilen gelişmeler arasında yer alıyor.