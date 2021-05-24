Piyasalarda son durum: Dolar ve Avro ne kadar oldu? (24 Mayıs 2021)

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:04

Dolar/TL, tarihi zirvesi olan 8.58 seviyesinin altında bir kaç haftadır işlem gördüğü 8.3-8.4 bandının üst tarafında güne başladı. Piyasalarda veri gündemi ve Hazine'nin bu haftaki yoğun borçlanma programı takip edilecek.

Asya borsaları yatırımcıların gözünü ABD'nin para politikasının şekillenmesinde rol oynayacak enflasyon verilerine çevirmesiyle haftaya temkinli bir başlangıç yaptı.

Dolar güçlenen avro karşısında son üç ayın en düşük seviyesine yakın seyrederken yatırımcılar ABD'de yüksek enflasyonun geçici olduğuna tam ikna olmamalarına rağmen Fed'in yakın zamanda tahvil alımında azaltıma gideceğini beklentilerini önceki haftalardaki kadar güçlü taşımıyorlar.

Dolar endeksi geçen hafta Cuma günü gördüğü üç ayın en düşük seviyesi olan 89.646'nın çok az üzerinde 90.045 seviyesinde seyretti.

Dolar/TL bu sabah saat 08.49'da 8.4025/8.4100 seviyesinde, avro/TL aynı saatte 10.2401/10.2501, sepet bazında TL 9.3213/9.3301 düzeyindeydi.

Öte yandan 5 yıl vadeli CDS'ler bu sabah aynı saatte 398/402 seviyesinde bulunuyor.

Hazine bugün 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ve 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvilin ilk ihracını seyredecek. Haftanın kalanında da ihaleler ve doğrudan satış ile borçlanmalarına devam edecek Hazine bu ay 40 milyar TL'nin üzerinde borçlanma hedefliyor.

Bugün yurtiçinde ayrıca 1100'da yabancı ziyaretçi sayısı da açıklanacak.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Bu hafta lokal ihaleleri takip edeceğiz. Kurun tarihi zirvesine gittikçe yaklaşması lokalleri cezbediyor görünüyor. Özellikle 8.5 ve üzerinden ciddi bir lokal döviz satışı görebiliriz" dedi ve ekledi:

"Dolar/TL'de 8'in altına inmediği sürece iyimser bir beklentiden söz etmek zor. Daha çok küresel piyasaların etkisiyle yükseliş ve lokal desteğiyle bu yükselişin bir kısmının telafi edilmesi yönünde işlemlerin süreceğini bekliyoruz."

Bankacılar TL'nin hem dünyadaki yüksek faiz oranlarına hem de dolardaki değerlenmeye karşı oldukça hassas bir para birimi olduğuna dikkat çekerken yabancı yatırımcılar Türkiye piyasalarından uzak durmaya devam ediyorlar.

Yabancı yatırımcılar tarihi düşük seviyelere indirdikleri Türkiye yatırımlarını son haftalarda sınırlı artırdı. Ancak geçmiş seviyelerle kıyaslandığında bu artışa rağmen yabancı payı tarihin en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürdü.

Birçok yabancı bankanın dolar/TL beklentisi yıl sonuna doğru değer kayıplarının belirginleşeceği senaryo içeriyor. Beklentiler arasında dolar/TL için 9 hatta 10 seviyesine değer kaybı bulunuyor.

Lokal bankacılar dolardaki zayıf seyir öngörüsünün ve %19 politika faizinin TL'ye ilişkin değer kaybı risklerini sınırlayan en önemli etken olduğunu konusunda hemfikirler. Ancak yine de bir çok bankacı ödemeler dengesinde önümüzdeki dönemde yaşanabilecek risklere de dikkat çekiyor.

Bankacılar Hazine ihaleleri dışında bu hafta gündeminde S&P'nin olası Türkiye not güncellemesini, ABD'de öncü enflasyon göstergesi olan PCE verilerinin takip edileceğini belirtiyorlar. Ayrıca Çarşamba günü gerçekleştirilmesi beklenn AKP MYK toplantısı da piyasada takip edilecek.

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) 23 gün aradan sonra Çarşamba günü toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda AKP'nin seçim kanunu çalışmasından yeni anayasa hazırlığından, güncel siyasi ve ekonomik konular masaya yatırılacak.

AKP ayrıca Cuma günü bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyan kanun teklifini TBMM'ye sundu. Yeniden yapılandırma 30 Nisan öncesi birçok ödemeyi kapsıyor. Ekonomistler uygulamaların bütçeye etkisini takip ederken piyasalardaki genel beklenti bütçe açığının GSYH'ye oranının bu yıl da %3.5 civarında kalacağı yönünde.

Bütçe açığının GSYH'ya oranı 2013'ten 2016 yılına kadar yaklaşık %1 seviyesinde kalmıştı. Düşük kamu borcu bu dönemde Türkiye piyasalarını destekleyen önemli bir unsur oldu. 2017 yılında bütçe açığı/GSYH %1.5, 2018'de %1.9'a, 2019'da %2.9'a 2020'de yaklaşık %3.5'a genişledi.