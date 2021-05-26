Piyasalarda son durum: Dolar ve Avro ne kadar oldu? (26 Mayıs 2021)

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:15

Küresel piyasalarda dolar zayıf bir seyir izlemeyi sürdürürken dolar/TL ise iç siyasi gündemin nasıl şekilleneceğine ilişkin endişelerle yükseldi. Bankacılar bugün siyasi gelişmelerin izlenmeye devam edeceğini söylediler.

Dün öğleden sonra belirginleşen satış baskısıyla euro/TL tarihi zirveyi görürken dolar/TL 8.4885'e kadar yükseldi. BIST 100 endeksinde dün %3.6 kayıp yaşandı. TL'deki değer kaybı gelişmekte olan para birimlerinin tamamı dolar karşısında değer kazandığı bir günde yaşandı.

Birçok bankacı dün piyasalardaki satış baskısına tam olarak anlam veremediklerini ifade ettiler. Ancak genel görüş CHP'nin tekrarladığı seçim çağrısı ve organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Sedat Peker'in yaptığı açıklamaların siyaseti nasıl etkileyeceği hakkındaki belirsizlik olarak öne çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Peker'in yayınladığı videolarda bakanlar ve eski hükümet görevlileri hakkında dile getirdiği suçlayıcı iddiaları "saçmalık" olarak değerlendirerek, istifa etmeyi düşünmediğini açıklamıştı.

Bunun üzerine dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Soylu'nun yalnız olmadığını belirterek desteklerken, muhalefet ise AKP'nin hesap vermesi gerektiğine vurgu yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca gelinen noktada seçime gidilmesi gerektiğini söyledi ve "Erdoğan Türkiye için artık bir Milli Güvenlik sorunudur. Hırsızlığın ayyuka çıktığı rüşvetin sıradanlaştığı bir dönemi yaşıyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan henüz sürece ilişkin bir yorum yapmadı. Bugün partisinin TBMM grup toplantısında konuşacak olan Erdoğan'ın açıklamalarını yakından takip edilecek. Bugün iç siyasi gündemde ayrıca İYİ Parti'nin TBMM toplantısı ve AKP MYK toplantısı da takip edilecek.

Muhalefet son aylarda ekonomi başta olmak üzere iktidarın yönetim kabiliyetini kaybettiğini belirterek sık sık seçim çağrısında bulunuyor. Ancak AKP ve MHP seçim tarihinin 2023 olduğunu, kendilerinin yeniden iktidar olacağını savunuyor.

TL'nin dünkü seyri satış baskısının tamamen Türkiye özelinde olduğunu da gösterdi. Gelişmekte olan para birimleri genelinde dün %0.1 ile %0.6 arasında değer kazancı yaşanırken TL, dolar karşısında günü %0.6 civarında değer kaybı ile tamamladı.

Yurtiçinde ayrıca Erdoğan'ın bugün ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileri ile videokonferans yöntemiyle toplantı da izlenecek.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları yükselirken enflasyon baskısına rağmen Fed yetkililerinin düşük faiz oranlarını sürdüreceği yönündeki açıklamalarının ardından dolar bu yılın en düşük seviyelerine yakın seyretti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in enflasyondaki yükselişi sınırlayabileceğini ve ülkede "yumuşak inişi" yani ekonomik toparlanmayı riske atmadan fiyatlardaki artışın azalmasını sağlayabileceğini söyledi.

Dolardaki zayıf seyirle birlikte ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirileri %1.5723'e gerileyerek 7 Mayıs'ta test ettiği %1.5540 seviyesine yaklaştı.

Dolar/TL sabah saat 08.46'da 8.4365/8.4450 seviyesinde, euro/TL aynı saatte 10.3427/10.3540, sepet bazında TL 9.3896/9.4162 düzeyindeydi.

Öte yandan 5 yıl vadeli CDS aynı saatte 400/405 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılar TL'nin hem dünyadaki yüksek faiz oranlarına, hem de dolardaki değerlenmeye karşı oldukça hassas bir para birimi olduğuna dikkat çekerken, yabancı yatırımcılar Türkiye piyasalarından uzak durmaya devam ediyorlar.

Yabancı yatırımcılar tarihi düşük seviyelere indirdikleri Türkiye yatırımlarını son haftalarda sınırlı artırdı. Ancak geçmiş seviyelerle kıyaslandığında bu artışa rağmen yabancı payı tarihin en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürüyor.

Bugün iç piyasada Hazine'nin doğrudan satış yolu ile gerçekleştireceği euro cinsi borçlanmalar da takip edilecek.

Takip edilmeye devam edilen konular arasında S&P'nin olası Türkiye not güncellemesini, ABD'de öncü enflasyon göstergesi olan PCE verileri de yer alıyor.