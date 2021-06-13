Polis ekipleri alkollü sürücüye dakikalarca dil döktü
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, alkollü sürücüye dakikalarca alkol metre ölçümü için dil döktüler.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Orhaniye mahallesi Ankara caddesi üzerinde uygulama yaptılar.
Uygulamada ekipler, Gökhan i. Yönetimindeki 16 F 3410 plakalı otomobili durdurdular.
Ekipler, durdurdukları motosiklet sürücüsünün alkol ölçümünü yapmak istediler. Sürücü, bir çok kez ölçüm cihazını üflesede başarılı olamadı. Polisler, ısrarla nasıl üfleneceği konusunda dakikalarca bilgilendirme yapmalarına rağmen sonuç çıkmadı. Yapılan inceleme sırasında polislerden biri, sürücüye 2008 yılında alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığını ve alkol metreye nasıl üfleneceğini hatırlatması üzerine, sürücü yeniden üfledi ve sonuç ortaya çıktı. 284 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü, gözaltına alınırken ehliyetine 6 ay el konuldu ve alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulandı.
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