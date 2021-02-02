Polisler, Kadıköy’de göstericileri gözaltına alırken bir de sivil polisi gözaltına almaya çalıştı

02 Şubat 2021 Salı, 18:57

Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan dünkü eylemde 159 kişinin gözaltına alınması bugün Kadıköy’de planlanan eylemde protesto edilmek istendi.

Valiliğin ve Kaymakamlığın yasakladığı eylemde, toplanan yurttaşlara polis müdahale etti. Polis, anonslar ardından biber gazlı ve plastik mermili müdahalede bulundu. Polis, eylemdeki öğrencileri ve yurttaşları gözaltına almaya başladı.

Gözaltılar esnasında polisler öğrenci zannederek bir sivil polisi de gözaltına almaya çalıştı.

İşte o anlar: