Polisler, Kadıköy’de göstericileri gözaltına alırken bir de sivil polisi gözaltına almaya çalıştı
Yurttaşların ve öğrencilerin Kadıköy'de planlanan eylemine polis çok sert müdahale etti. Polisler, gözaltılar esnasında öğrenci zannederek bir sivil polisi de gözaltına almaya çalıştı.
Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan dünkü eylemde 159 kişinin gözaltına alınması bugün Kadıköy’de planlanan eylemde protesto edilmek istendi.
Valiliğin ve Kaymakamlığın yasakladığı eylemde, toplanan yurttaşlara polis müdahale etti. Polis, anonslar ardından biber gazlı ve plastik mermili müdahalede bulundu. Polis, eylemdeki öğrencileri ve yurttaşları gözaltına almaya başladı.
Gözaltılar esnasında polisler öğrenci zannederek bir sivil polisi de gözaltına almaya çalıştı.
İşte o anlar:
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