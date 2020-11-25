Porsche Taycan, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
Porsche’nin tamamen elektrikli ilk spor otomobili Taycan, 42 kilometre kesintisiz drift yaparak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazandı.
Porsche Taycan, elektrikli bir araçla en uzun drift kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Dünya rekoru, (PEC - Porsche Experience Center) Hockenheimring pistindeki Porsche Deneyim Merkezi’nde gerçekleşti.
Porsche eğitmeni Dennis Retera, Taycan ile 200 metre uzunluğundaki drift pistinde 210 tur attı. 55 dakikalık süre sonunda toplam 42,171 kilometre yol kat eden Taycan, elektrikli bir otomobille kesintisiz en uzun drift kategorisinde dünya rekoru kırdı. Taycan'ın arkadan itişli versiyonuyla kırılan rekor sürüşü boyunca ortalama hız 46 km/sa olarak gerçekleşti.
Sürüş stabilitesi programlarını deaktive ederek, arkadan itişli Taycan modeli ile güçlü bir drift yapmanın oldukça kolay olduğunu belirten Dennis Retera, “Yeterli güç daima elinizin altında. Ağırlık merkezinin yere yakın, aks mesafesinin ise uzun olması stabilite sağlıyor. Şasinin ve direksiyonun hassas tasarımı, yana doğru hareket ederken dahi her zaman mükemmel kontrolü garanti ediyor” dedi.
Guinness’in bağımsız uzmanlar ve bir dizi teknik ekipmanla belgelediği rekor sürüşü öncesinde, yerel bir topoğraf tarafından, Porsche Deneyim Merkezi’nin 80 metre çapındaki alanında milimetrik hassasiyetle ölçümler gerçekleştirildi.
Test süresince, araç içindeki GPS ve savrulma sensörleri ölçüm yaparken, pistin kontrol merkezinin çatısından da görüntü kaydı alındı.
REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR
Taycan, halihazırda farklı birçok kategoride rekorları elinde bulunduruyor: İtalya’nın Nardo kentinde yer alan yüksek hız pistinde 24 saat içinde kat edilen 3 bin 425 kilometrelik yol, Yeşil Cehennem olarak bilinen efsanevi Nordschleife - Nürburgring pistinde elde edilen 7:42 dakikalık tur zamanı ve ilk testleri sırasında Lahr'daki havaalanında 26 kez 0’dan200 km/saate kadar hızlanma başarısı bunlardan sadece birkaçı.
Tamamen elektrikli ilk Porsche spor otomobil Taycan ile 2019 yılında yeni bir döneme adım atan ve elektromobilite alanındaki ürün yelpazesini sürekli olarak genişleten Porsche, dört kapılı sedan bir otomobilde sportifliği, performansı, bağlanabilirliği ve günlük kullanıma kusursuz uygunluğu sunuyor. Son teknoloji üretim yöntemleri ve Taycan kalitesi, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme açısından da standartları belirliyor.
Kaynak: NTV
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