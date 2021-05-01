Portekiz’de üçüncü antrenmanda Verstappen rüzgarı

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:19

Portekiz GP’de bugün yapılacak sıralama turları öncesindeki son antrenman seansında ilk iki seansa göre farklı bir takım liderliği aldı. İlk antrenman seansında Valtteri Bottas, ikinci seansta ise Lewis Hamilton liderliği alırken sıralama turları öncesindeki son antrenmanda Red Bull pilotu Max Verstappen 1.18.489’luk derecesiyle pistte en hızlı turu atan isim oldu.

SON SEKTÖR FARKI YARATTI

Son antrenman seansında ilk iki sektörde Lewis Hamilton en hızlı sektör zamanını elde ederken, üçüncü sektörde Max Verstappen en hızlı sektör zamanını yakaladı. Hollandalı pilot ilk iki sektörde rakibinin gerisinde kalsa da son sektördeki avantajı ilk sırayı alması için yeterli oldu. Seansın bitimine 8 dakika kala Verstappen attığı turla ilk sektörde de en hızlı isim olurken kendi turunu geliştirdi.

VERSTAPPEN’İN SORUNU DEVAM EDİYOR

Dünkü antrenmanlarda fren problemi yaşayan Verstappen, bugün de aracında farklı bir sorunla karşılaştı. Hollandalı pilot telsiz konuşmasında, “Bütün zamanı son sektörde kaybediyorum, arkadan kayma var ve ön aks yolu tutmuyor.” açıklamasını yaptı. Verstappen’in dün yaşadığı fren problemin sensör hatasından kaynaklandığı açıklanmıştı.

AÇILIŞI HAAS PİLOTLARI YAPTI

Son antrenman seansının açılışını Haas’ın çaylak pilotları Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yaptı. Schumacher, 1.20.033’lük derecesiyle 15. olurken takım arkadaşı Mazepin 1.20.690’lık derecesiyle son sırada yer aldı.

SANAL GÜVENLİK ARACI DEVREYE GİRDİ

Seansın 26. dakikasında sanal güvenlik aracı devreye girdi. Pist üstünde herhangi bir araç kaza yapmazken teknik bir aksaklık sebebiyle de sorun yaşayan pilot olmadı. Sonrasında sanal güvenlik aracının pistteki reklam panolarından birinin düzgün çalışmamasından kaynaklı olarak devreye girdiği belirtildi.

TURLAR BOŞA GİTTİ

Dün yapılan antrenman seansında birçok pilotun zaman turu, pist limitlerini aştıkları için silinmişti. Sonrasında Uluslararası Otomobil Federasyonu Yarış Direktörü Michael Masi, 1. ve 14. virajlara ek olarak 5. virajdaki ihlallerin de dikkate alınacağını açıkladı. 3. antrenman seansında da pilotlar özellikle 1. virajda pistin dışında çıkarken zaman turları silinmek zorunda kaldı.

Sıralama turları öncesinde son antrenmanda oluşan sıralama ise şöyle:

1.Max Verstappen – Red Bull /1.18.489

2.Lewis Hamilton – Mercedes / 1.18.725

3.Valtteri Bottas – Mercedes / 1.18.820

4.Sergio Perez – Red Bull / 1.18.840

5.Esteban Ocon – Alpine / 1.18.860

6.Charles Leclerc – Ferrari / 1.19.001

7.Carlos Sainz – Ferrari / 1.19.050

8.Lando Norris – McLaren / 1.19.272

9.Pierre Gasly – AlphaTauri /1.19.374

10.Kimi Raikkonen – Alfa Romeo / 1.19.415

Formula 1’de sezonun üçüncü yarışı Portekiz GP’de hafta sonu takvimi şöyle:

1 Mayıs 2021

17.00: Sıralama turları

2 Mayıs 2021

17.00: Yarış