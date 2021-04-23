Premier Lig'de Leicester City 3 puanı 3 golle aldı
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Leicester City, West Bromwich Albion'ı 3-0 yendi.
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Leicester City, West Bromwich Albion'ı 3-0 yendi.
Puan tablosunun 3. sırasındaki Leicester City, küme düşme hattındaki West Bromwich Albion'ı konuk etti.
Ligdeki son 2 maçını kaybeden Leicester City, Vardy'nin 23, Evans'ın 26 ve Iheanacho'nun 36. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.
Leicester City kadrosundaki milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı. Yedek kulübesindeki Cengiz Ünder ise forma şansı bulamadı.
Galatasaray'ın sezon sonuna kadar West Bromwich'e kiraladığı Diagne de ilk 11'de sahaya çıktı ve 61. dakikada yerini Robson-Kanu'ya bıraktı.
Leicester City puanını 59'a çıkardı, West Bromwich Albion ise 24 puanda kaldı.
Video Haberler
- Başkan Ataç çocuk korosuyla buluştu
- CHP'li gençlerden valiliğe '128 milyar dolar' testi
- TBMM’de davetsiz misafir
- Canlı yayında tuhaf sesler... Lütfen itiraf edin...
- Birçok dilde soruldu: 128 milyar dolar nerede?
- Çok konuşulacak video.... Hepsi kayıtlarda artık...
- Taksim’de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada
- Aracını tamir etmek isterken feci şekilde can verdi
- Beşiktaş'taki otobüs kazası; şoför tutuklandı
- Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler
En Çok Okunan Haberler
- 3 ile dikkat çekti: İnsanlar ölmeye başlayacak
- Thodex'in kurucusundan 'vurgun' iddialarına yanıt
- Yeni bakan tepkilere dayanamadı, hesabını kapattı
- Hakan Altun'un sağlık durumuna ilişkin gelişme
- Erdoğan'a büyük şok!
- Bakan Koca'dan tedbirlerle ilgili açıklama
- İmamoğlu'ndan 'Aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt
- Saray'a teslim olmak yok
- Soylu'dan gece yarısı Thodex açıklaması
- Kripto para vurgunu! Milyar dolarlık olayda yeni gelişme