Prof. Dr. Ersin Akpınar: 28 günlük kapanma olmalıydı

30 Nisan 2021 Cuma, 10:35

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Yönetim Kurulu üyesi ve Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akpınar, dünyada hiçbir salgının hastanede hastaları tedavi ederek sona erdirilemediğini belirterek “İçinde bulunduğumuz durum, bilimin rehberliğinden uzaklaşmanın ve bilim insanlarının önerilerini dikkate almamanın sonucudur. 14 gün kuluçka süresi olduğu düşünüldüğünde, en az 28 günlük kapanma olması gerekliliği de göz önünde bulunmalıdır” dedi.

Prof. Dr. Akpınar, son aylarda salgın hastalıkla mücadele konusundaki özdenetimin kaybedilmiş durumda olduğunu anımsatarak “Salgın karşısındaki kolektif bilinç yoksunluğumuz, salgın yönetimi konusundaki önlemlere uymakta yaşanan hatalarla birleşince, ortaya hepimizin çok rahat gözlemlediği bu tablo çıkıyor. İçinde bulunduğumuz durum, bilimin rehberliğinden uzaklaşmanın ve bilim insanlarının önerilerini dikkate almamanın sonucudur” diye konuştu.

'Salgında 4. yükselmeye işaret'

Prof. Dr. Akpınar, dünyada hiçbir salgının hastanede hastaların tedavi edilerek sonlandırılmadığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Bütün salgınlar aile hekimliği yani birinci basamakta kontrol edilerek sona erdirilmiştir. 30 Nisan tarihinde uygulanacak ‘tam kapanma’ önlemlerinin mevcut durumunuz için şart olduğu aşikârdır. Vaka sayılarının düşerken ölümlerin artması salgında 4. yükselmeye işaret ediyor. Tam kapanma olarak duyurulan bu durum ise aslında kısıtlamaların biraz daha sıkılaştırılması olarak tanımlanabilir. Tam kapanmanın salgın sürecindeki anlamı, toplumu sosyo-ekonomik olarak tam kapatmak anlamındadır. Bu durumda hiçbir işyerinin çalışmadığı, hiç kimsenin evinden dışarıya çıkmadığı, sadece günlük ihtiyaçlar için kendi alanlarında gidilip dönüldüğü ve bütün bunların da denetlenerek uygulanmasıdır. İlan edilen kapanmanın süresi de salgın kontrolü için çok önemlidir. Covid-19’un kuluçka süresinin 14 gün olduğu düşünüldüğünde en az 28 günlük kapanma olması gerekliliği de göz önünde bulunmalıdır.”

'Nüfusun yüzde 10’u aşılanabildi'

Prof. Dr. Akpınar, 27 Nisan tarihi itibariyle ülkemizde Covid-19 aşısı 1. doz uygulanan kişi sayısının 13 milyon 406 bin 215, 2. doz uygulanan kişi sayısının ise 8 milyon 361 bin 419 olduğunu anımsatarak “Yaklaşık yüzde 10’luk bir oranda nüfusun aşılaması yapılmış durumdadır. Bunun şu an için yeterli bir sayı olmadığı ve çok hızlı sürede tüm hedef nüfusun aşılanması gerektiği aşikârdır. Destek aşılama çalışmaları için hedef yaş grubunu aşılamak ve aşılama hızının olabildiğince artması çok önemlidir. Bunun için aşılama yerleri ve planı hazırlanarak aile hekimliği birimleri desteklenmelidir” değerlendirmesini yaptı.

'Önlemler 17 Mayıs sonrası da olmalı'

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer ise “Geldiğimiz noktada tedbirlerin sıkılaştırılmasını olumlu görmekle beraber en az 4 haftalık tam kapanma uygulamasının ve aşılama çalışmalarının bir arada hızla yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İdealde olmasa bile alınan bu önlemlerin heba olmaması için 17 Mayıs tarihi sonrası önlemler yine ciddiyetle devam etmelidir” dedi.