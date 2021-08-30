Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ‘yeni artış dönemleri’ açıklaması
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından Covid-19'a karşı yürütülen aşılama çalışması hakkındaki son durumu paylaştı.
Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, resmi Twitter hesabından aşılamadaki son durumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
"ENGELLEYEMEYİZ"
Aşılama oranlarını paylaşarak yeni artış dönemlerinin bu oranlar ile engellenemeyeceğini belirten Ceyhan, "Kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için aşılamayı hızlandırmalıyız” dedi.
Ceyhan'ın paylaşımı şu şekilde:
AŞILAMADA SON DURUMUMUZ 1) Aşı sayılarını bütün nüfusa böldüğümüzde; - 1. Doz oranı % 56 - 2. Doz oranı % 43. 2) Üstelik bu sayıların ne kadarı 2 doz Biontech, ne kadarı 2 doz Sinovac, ne kadarı 3 doz Sinovac bilmiyoruz. Bu oranlarla yeni artış dönemlerini engelleyemeyiz.
Kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için aşılamayı hızlandırmalıyız
Kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için aşılamayı hızlandırmalıyız— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) August 30, 2021
"ÇOCUKLARDA HASTANE YATIŞI ARTTI"
Bir diğer paylaşımında çocukaların Covid-19'a yakalanma durumu hakkında da değerlendirmede bulunan Ceyhan, çocukların Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışında artış olduğunu belirtti.
ABD’de vaka sayıları henüz Ocak’taki düzeye ulaşmadan, çocuklarda COVID nedenli hastane yatışlarında büyük artış var pic.twitter.com/j3uFpA0C29— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) August 30, 2021
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