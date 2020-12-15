Prof. Dr. Naci Görür Van depremi hakkında açıklama yaptı
Prof. Dr. Naci Görür, Van'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Van'ın Tuşba ilçesinde dün gece 4.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD'dan aktarılan bilgilere göre depremin derinliği 9,20 km olarak açıklandı.
Deprem konusunda uyarılarda bulunan ve dikkat çekici açıklamalar yapan Prof. Dr. Naci Görür Van'da meydana gelen deprem sonrası twitter hesabından açıklamada bulundu.
İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı;
Arkadaşlar, bugün resimde kırmızı ile işaretlediğim Ermişler/Van’da 4,6 büyüklükte bir deprem oldu.
Bu deprem Erciş Fayına çok yakın ama Karayazı Fay Zonu'nun uzantısı üzerinde olma olasılığı da var. (Bozkurt, 2001; Görür, 2020). EF: Erciş Fayı; KyFZ: Karayazı Fay Zonu.
Arkadaşlar, bugün resimde kırmızı ile işaretlediğim Ermişler/Van’da 4,6 büyüklükte bir deprem oldu. Bu deprem Erciş Fayına çok yakın ama Karayazı Fay Zonunun uzantısı üzerinde olma olasılığı da var (Bozkurt, 2001; Görür, 2020). EF: Erciş Fayı; KyFZ: Karayazı Fay Zonu. Selamlar pic.twitter.com/GrtyRSzhQF— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 15, 2020
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