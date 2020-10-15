Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul'daki deprem için yorum: "Rahatsız edici"
Marmara Denizi Avcılar açıklarında meydana gelen 3.2 büyüklüğünde depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu. Görür, "Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici" dedi.
Merkez üssü Marmara Denizi Avcılar açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Avcılar ve çevresindeki ilçelerde hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada saat 16.55'te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 km derinliğinde olduğu kaydedildi.
Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından bugunki depremin "rahatsız edici" olduğunu söyledi.
Görür şunları ifade etti:
"Arkadaşlar, bugün Marmara’da meydana gelen 3.2’lik deprem şekilde görüldüğü gibi deprem beklediğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde. Gerçi Marmara’da bu büyüklükteki depremler çökel içerisinde gaz çıkışları sonucu da gelişiyor ama onlar daha çok Tekirdağ Fayında görülüyor. Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici. İyi akşamlar"
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