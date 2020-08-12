Prof. Dr. Sencar: İstanbul Sözleşmesi konusunda kadınlar AKP'yi pişman etti

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 07:47

MetroPOLL Araştırma Merkezi kurucusu Prof. Özer Sencar, İstanbul Sözleşmesi hakkında AKP içinde süren tartışmayı RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programında değerlendirdi.

Sencar şöyle konuştu:

''İktidarların ya da siyasi partilerin toplumun genelini etkileyen her davranışının altından mutlaka seçime yönelik bir amaç vardır. Bu oy verme davranışını etkileyip etkilemeyeceğine bakar iktidarlar. Tanıdığımız kadarıyla Erdoğan, bu konuda çok hassastır. Öne çıkan dini cemaatler bu konuda iktidardan böyle bir talepte bulunmuş olabilir. Oy gücü olduğunu varsaydığımız cemaatler ve gruplar Erdoğan’dan böyle bir ricada bulunmuş olabilir. Medyaya da intikal etti Abdurrahman Dilipak’ın da içinde bulunduğu bir takım ilahiyatçılar da bu konuda bir metin hazırlamışlar. “Halk bunu reddedelim diyorsa, çekilelim diyorsa çekiliriz” demişti ama Erdoğan’ın bu sözü söylemeden önce kendi içerisindeki kadın seçmenleri ve kadın yöneticilerini dinlemediğini onlarla görüşme yapmadığını düşünüyorum. Erdoğan bu konuda acele davranmış olabilir.

"ERDOĞAN SİYASİ HAYATINDA ÖNEMLİ BÜYÜK HATALARDAN BİRİSİNİ YAPTI"



Bir şeyler yapma gayreti ve aceleciliğiyle acele girdiler bu işe ve bence Erdoğan siyasi hayatında önemli büyük hatalardan birisini yaparak kadınları bir araya getirdi. Kadınları muhalefet odağında birleştirdi. Hem kendi çevresindeki kadınları hem de karşıt çevrenin kadınlarını... Kadınlara ufuk ve alan açtı. Hangi siyasi görüşten olursa olsun kadınların bu toplumda sıkıntı çektiğini, zorluklar yaşadığını, kadınlara yönelik hem aile içinde hem sokakta ciddi şiddet olduğunu ve Cumhuriyet tarihinde görülmedik kadar kadın son yıllarda şiddetle öldürüldüler. Bu olaylar kadınlarda patlamaya hazır bir potansiyele ulaştı. Bu potansiyeli, ilahiyatçılar İstanbul sözleşmesinden çekilelim lafını gündeme getirince ki Dilipak’ta çok edepsiz bir şekilde her türlü nezaket kuralının dışına çıkıp hakarette bulunarak aslında kadınları bir araya getirdiler. Şuanda Erdoğan bu olandan son derece pişmanlık duyuyordur. Benim tanıdığım kadarıyla Erdoğan, bir yanlış yaptık kadınları muhalefette birleştirdik diyordur. Bence kadınlar bu konuda başarılı oldular, zafer kazandılar. Kadınlar muhalefet etmenin tadına vardılar. Sokaklara dökülüyorlar ve aralarında pek çok başörtülü kadın var. İktidar çok yanlış bir ele oynadı. Sonunu hesap etmeden girilmiş bir şeyden şimdi nasıl çıkacaklarını düşünüyorlar sanıyorum.

'DİLİPAK PİŞMAN OLMUŞTUR'

AK Parti içerisinde milletvekili olanlar da karşı çıkıyor. Bence birden bire ne yaptık biz dediler. Din adamları da biz herhalde mayınlı alana girdik deyip geri çekildiler. Dilipak da o söylediği sözlerden dolayı büyük olasılık pişman olmuştur. İktidarın önümüzdeki günlerde bu konudan bir şekilde sıyrılıp geri çekileceğini, ya da zamana bırakacağını düşünüyorum’’.