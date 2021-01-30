Prof. Dr. Sertoğullarından şubat ayı için uyardı: Covid-19 vakalarında artış yaşanabilir
Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, artan aile ziyaretleri ve konaklamalı tatil nedeniyle Covid-19 vakalarında şubat ortalarından itibaren yeniden "pik" yaşanabileceğini belirtti.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, Covid-19 vaka sayılarında alınan tedbirlerle önemli düşüş ivmesi yakalanmasına rağmen son günlerde yeniden bir hareketlilik görüldüğüne dikkati çekti.
VAKA SAYILARINDA ARTIŞ BAŞLADI
Geçen hafta başlayan yarıyıl tatilinin rakamları doğrudan etkilediğini belirten Sertoğullarından, "Özellikle son 4 gündür 5 bin seviyelerinde olan vaka sayısı 7 binlere ulaştı. Bu durum insanların yarıyıl tatilinde tedbirlere uymayarak sokağa çıktığı, akraba ziyaretleri yaptığının göstergesi. Bu korktuğumuz bir tablo. Virüs son günlerde yine aramızda dolaşmaya ve yayılmaya başladı" dedi.
Sertoğullarından, hasta sayısı ve yoğun bakım doluluk oranlarındaki azalmanın kimseyi aldatmaması gerektiğini, bu rakamların tedbirlere uyulmaması durumunda hızla yeniden yükselebileceğini söyledi.
ŞUBAT AYI ORTALARINDA PİK YAŞANABİLİR
Sertoğullarından, şunları kaydetti:
"Yarıyıl tatili nedeniyle hareketliliğin olduğu kesim daha çok genç nesil. Hastalık riskleri daha az, çoğu bu hastalığı semptom yaşamadan geçiriyor. Bu grubun hastalığı, kronik rahatsızlığı olanlara ve yaşlı aile fertlerine bulaştırma riski oldukça yüksek. Bu da düşen ağır hasta sayımızın yeniden yükselmesine neden olur.
Artan aile ziyaretleri ve konaklamalı tatil nedeniyle vaka sayısında artış var. Virüsün yayılımının birkaç hafta sonra belirgin olacağını düşünecek olursak şubat ayının ortalarından itibaren yeni bir pik yaşanabilir. Özellikle alışveriş ve kayak merkezlerindeki yoğun insan hareketliliği bizi endişelendiriyor."
Tedbirlere uymadan seyahat edenlerin tatil dönüşü kendilerini gönüllü karantinaya almasının önemli olduğunu belirten Sertoğullarından, herkesin Covid-19 ile yaşamayı öğrenmesi ve aşılama olsa bile bir süre daha maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.
AŞIYLA İLGİLİ YANLIŞ DÜŞÜNCELER
Sertoğullarından, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sağlık çalışanları başta olmak üzere belli bir yaş üzerindeki vatandaşlara aşı yapılınca koruma sağlanmış gibi toplumda yanlış bir düşünce var. Aşının etkisinin görülmesi için 2. dozunun uygulandıktan sonra 3 hafta geçmesi lazım. Türkiye'de 1,5 milyondan fazla aşı yapıldı. Toplumun aşıyla korunması için yüzde 60'ının aşılanması lazım."
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