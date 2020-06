Protestocular bu defa da kıtayı keşfeden Kolomb'un heykellerini yıktı

ABD’nin Minneapolis kentinde, George Floyd adlı Siyah Amerikalının polisin ırkçı saldırısı sonrası yaşamını yitirmesinin ardından, ABD’nin birçok yerinde ve dünyada ırkçılık karşıtı protestolar başladı.

Dünyadaki birçok eylemde geçmişte köle taciri olan kişilerin heykelleri yıkılırken, ABD’de de 15. yüzyılda kıtayı keşfeden İspanyol kaşif Kristof Kolomb’un heykelleri yıkıldı.

Guardian’da yer alan habere göre, ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Richmond kentinde protestocular, kaidesine ‘Kolomb soykırımı temsil ediyor’ yazdıkları Kristof Kolomb heykelini devirerek ateşe verdikten sonra göle attı.

Birgün'ün haberine göre, Boston'daki eylemciler de Kolomb’un heykelinin kafasını kopardı.

A @7News photographer was the first one to discover the head had been knocked off the Christopher Columbus statue along the waterfront in the North End. Boston Police were on scene investigating later overnight. pic.twitter.com/YIIHUiPua9

Kolomb’un Amerika’yı keşfinden dolayı ABD’de birçok heykeli bulunuyor. Ancak 15. yüzyılda Karayipler ve Amerika’daki sömürgecilik ve katliamların önünü açması nedeniyle heykellerinin kaldırılması talep ediliyor.

Yerli hakları savunucuları, İspanyol kaşifin kıtadaki yerli halkların soykırıma uğratılmasının başını çekmesinden ötürü Amerika'da kutlanan Kolomb Günü'nün Yerli Halklar Günü olarak değiştirilmesi için uzun zamandır kampanya yürütüyor.

Öte yandan, geçen günlerde ırkçılık karşıtı protestocular tarafından Bristol'deki yerinden sökülerek nehre atılan, köle tüccarı Edward Colston'a ait heykelin de nehirden çıkarıldığı ve kent idaresi tarafından müzeye konulacağı duyuruldu.

The statue of Edward Colston. which was thrown into the water last weekend, has been fished out by the council in Bristol.



“It is being taken to a secure location before later forming part of our museums collection.” pic.twitter.com/dNbBSNPtVu