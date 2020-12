PSG-Başakşehir maçına 'ırkçılık' ertelemesi

09 Aralık 2020 Çarşamba, 01:00

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurdu. Müsabakanın 14. dakikasında turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Pierro Webo yedek kulübesinde kırmızı kart gördü. Ancak bu karttan sonra saha karıştı. Daha sonra tepki gösteren Demba Ba da kırmızı kart gördü.

Turuncu-lacivertli teknik heyet ve oyuncular, maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirterek mücadelenin orta hakemi Ovidiu Hategan ve UEFA delegesiyle uzun süre görüştü. Daha sonra hem PSG hem de Medipol Başakşehir soyunma odasına gitti.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yaptıkları maçta yardımcı antrenörleri Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun sahada kalması durumunda müsabakaya devam etmeyeceklerini söyledi.

DÖRDÜNCÜ HAKEM MAÇTAN ALINDI

Daha sonra Gümüşdağ, Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Coltescu'nun maçtan alındığını açıkladı.

BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ: FUTBOLCULARIMIZ SAHAYA ÇIKMAMA KARARI ALMIŞTIR

? Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu’nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır.



Kamuoyunun bilgilerine sunarız. #NoToRacism — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 8, 2020

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasından dolayı sahadan çekildikleri Paris Saint-Germain maçında futbolcularının sahaya çıkmama kararı aldığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi.

UEFA: SORUŞTURMA AÇILACAK

UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında soruşturma açılacağını belirterek, "Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok." açıklamasını yaptı..

UEFA has - after discussion with both clubs – decided on an exceptional basis to have the remaining minutes of the match played tomorrow with a new team of match officials. The kick-off has been set at 18:55 CET. — UEFA (@UEFA) December 8, 2020

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ise ''Irkçılık kabul edilemez bir durum. UEFA'nın bu konuda toleransı asla yok'' açıklamasını yaptı.

TFF'DEN 'IRKÇILIK' TEPKİSİ

Seninleyiz Pierre Webo!



Üyesi olduğumuz UEFA’nın, yıllardır sürdürdüğü ırkçılıkla mücadelesini göz önüne alarak, yaşananları titizlikle inceleyeceğine ve gerekli cezayı vereceğine inanıyoruz.



??https://t.co/72ghaN3KzC — TFF (@TFF_Org) December 8, 2020

TFF'nin "Irkçılığı şiddetle kınıyoruz" başlığıyla yaptığı açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir’in, PSG ile deplasmanda oynadığı mücadelenin 4. hakemi tarafından Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya olan ırkçılık söylemi, insanlık adına asla kabul edilemez bir suç ve utançtır." ifadeleri kullanıldı.

Olayın yaşandığı andan itibaren TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve UEFA yetkilileri ile temasa geçtiği bildirildi.

Açıklamada, TFF'nin olayın takipçisi olacağı ve hakemin UEFA tarafından gerekli cezayı alacağı inancına sahip olunduğu belirtildi

PSG, BAŞAKŞEHİR'İN 'IRKÇILIĞA HAYIR' MESAJINI PAYLAŞTI

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajını paylaşarak tepki gösterdi.

PSG de resmi Twitter hesabından Başakşehir'in bu mesajını paylaşarak destekte bulundu.

La rencontre opposant le @PSG_inside à @ibfk2014 ce mardi soir a été interrompue après 13 minutes de jeu suite à des propos racistes de la part du 4e arbitre envers un membre du staff du club de Basaksehir.



Le match se rejouera mercredi à 18h55. ??#PSGIBFK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 8, 2020

PSG, daha sonra yaptığı açıklamada "Her türlü ırkçılık, Paris Saint-Germain, Başkanı, personeli ve oyuncularının değerlerine aykırıdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca PSG'nin Mbappe ve Neymar gibi yıldız oyuncuları da Webo'ya destek mesajları paylaştı.

BLACK LIVES MATTER ???????????? pic.twitter.com/Y6114EFMFO — Neymar Jr (@neymarjr) December 8, 2020





SAY NO TO RACISM. ???



M.WEBO WE ARE WITH YOU. ??? — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 8, 2020

FUTBOL DÜNYASINDAN BAŞAKŞEHİR'E DESTEK

Fransız kulübü Olympique Lyon "Irkçılığa hayır." derken, İtalyan kulübü Milan, "Ön yargının her türüne, her gün, nasıl ve nerede olursa olsun karşıyız." ifadesini kullandı.

Manchester City'de oynayan Sterling ve Laporte da "Irkçılığa hayır." paylaşımında bulundu.





Eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, BT Sport kanalında katıldığı programda "İğrenç bir kritik eşikteyiz. Neredeyse her hafta ırkçılıkla ilgili bir olay yaşıyoruz. Oyuncuların sahayı terk etmesi doğru bir adım ama bu olay, futbolcuların tepkisiyle sınırlı kalmamalı" değerlendirmesinde bulundu.





"We're at a disturbing tipping-point, not a week goes by without an incident involving race."



"The players walking off is a step in the right direction, but it can't just be left to them."@rioferdy5 calls for a stand to be made following tonight's incident in Paris. pic.twitter.com/Pv7aB3VCIe — Football on BT Sport (@btsportfootball) December 8, 2020

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" etiketiyle tepki gösterdi.





Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.



Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 8, 2020

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız."

SİYASET DÜNYASINDAN DESTEK PAYLAŞIMLARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da UEFA'nın “Irkçılığa hayır” sloganını paylaşarak Başakşehir'de destek verdi.





MHP'nin Twitter hesabından “Seninleyiz Webo”, İYİ Parti'den “Yanındayız Webo...”, HDP'den de “Irkçılığa karşı yanındayız Webo. Dün, bugün, yarın her yerde ırkçılığa dur demeye devam edeceğiz” paylaşımları yapıldı.









Irkçılığa karşı yanındayız Webo. Dün, bugün, yarın her yerde ırkçılığa dur demeye devam edeceğiz.#Notoracism pic.twitter.com/t443dx0eRD — HDP (@HDPgenelmerkezi) December 8, 2020









Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasi parti yöneticileri de Başakşehir'e destek mesajları yayınladı.