"Psikolojik Danışma ve Rehberlik" ilanına 'İlahiyat' şartı
İstanbul Aydın Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık Anabilim Dalı için açtığı kadro ilanına İlahiyat şartı getirdi.
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü, akademik kadrosuna 67 öğretim üyesi almak üzere bir ilan yayınladı.
Birçok fakülteye alım için alınan ilanda Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık Anabilim Dalı için açılan ilanlardan biri dikkat çekti. Söz konusu ilan için aranan nitelik olarak "Doçentliğini İlahiyat (Din Eğitimi) Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak" şartı getirildi.
"Türk PDR Topluluk" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şaka değil gerçek!" ifadeleri kullanıldı.
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