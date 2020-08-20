PTT binasını AKP'ye kim tahsis etti?

20 Ağustos 2020 Perşembe, 21:02

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kullanılmayan PTT binasını 4 ay önce AKP İlçe Başkanlığı olarak kullanılmaya başlandı. Bunun üzerine CHP'li Keven, valiliğe bina için bir tahsis veya kiralama ihalesinin yapılıp yapılmadığını sordu. Valilik, taşınmazla ilgili parti başkanlığına kiralama işlemi yapılmadığı yanıtını verdi.

odatv'de yer alan habere göre; Valilik’ten gelen yanıtta, kendilerine taşınmazla ilgili parti başkanlığına kiralama işlemi yapılmadığı ve bina üzerinde tasarrufta bulunan personele idari yönden işlem yapıldığının bildirildiğini söyleyen Keven, “Ancak ilgili şubenin müdürü hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığı ve uğratılan maddi zararın ne olacağı ile ilgili herhangi bir açıklayıcı bilgi verilmemektedir. Yapılan usulsüzlüğün sadece bir memur üzerine yıkılması asla kabul edilemez” dedi.

“BODRUM KATTA KÜTÜPHANE OLMAZ”

Bodrum katta hizmet veren Yerköy İlçe Halk Kütüphanesi ile ilgili Milletvekili Keven’in müstakil bir kütüphane binası yaptırılması talebine de Valilik tarafından yanıt verildi.

Valiliğin yanıtında, Yerköy Kaymakamlığı binasının bodrum katında 120 metrekarelik bir alanın tahsis edildiği, yeni bina yaptırılması için ise bu yıl içerisinde arsa tahsisi ve proje çalışması yaptırılacağı belirtildi.

Arsa tahsisinin en kısa sürede çözülmesi için konunun takipçisi olacağını söyleyen Keven, “Yerköy’de öğrencilerimiz sosyal donatıya sahip modern bir binada kütüphane hizmeti almak istiyor. 50 bin nüfusa hizmet veren Yerköy ilçesine acil bir kütüphane binası yaptırılmalıdır” dedi.