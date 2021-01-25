PTT işçileri eylemlerini Ankara'ya taşıyacak

25 Ocak 2021 Pazartesi, 16:35

İzmir'de Posta Transfer Taşımacılık ve Kargo İşçileri Sendikası (PTT Kargo Sen) ile Posta Telefon ve Telekomünikasyon İşçileri Sendikası'na (PTT Sen) üye oldukları için işten çıkarılan 16 işçinin eylemine CHP'den destek geldi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, Bayraklı'da PTT Merkez Müdürlüğü önünde eylemde olan işçilere destek için buraya giderek basın açıklaması yaptı.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

PTT Sen Genel Başkanı Halit Büyük “Türkiye’de şu anda şirketlerce 100’e yakın işçi çıkarıldı. İzmir’de ağustos ve nisan aylarında 16 kişi işten çıkarıldı. Bu hafta içinde herhangi bir müzakere çıkmazsa hazırlıklarımızı yaptık. 1 Şubat’ta Ankara PTT Genel Müdürlüğü önünde olacağız. Sesimizi duyuracağız. Herhangi bir girişim olmadığı takdirde bakanlıkların da kapılarını zorlayacağız. Biz haklıyız, mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğiz” diye konuştu.

"SENDİKAL FAALİYET ENGELLENEMEZ"

Emeğe her zaman değer verdiklerini ve emeğini her şeyin üstünde tuttuklarını belirten CHP'li Yücel, şöyle konuştu:

“İşçilerin emekleriyle hayata tutunabilmeleri adına onların her zaman yanında olacağız ve bu haksızlıkları, hukuksuzlukları her platformda gündeme taşıyacağız. Haklı ve onurlu direnişinizi CHP örgütü adına saygıyla selamlıyorum. Siz ekmeğinizi birilerinin önünde diz çökerek değil, alın teriyle, onuruyla kazanan işçi sınıfısınız. Bugün işsizliğin 4 milyonu geçtiği, genç işsizliğin yüzde 25’lerin üzerinde olduğu, milyonlarca EYT'linin emeklilik haklarının ellerinden alındığı, kayıt dışı istihdamın yüzde 35’leri geçtiği, asgari ücretin açlık sınırının da altında olduğu güzel ülkemizde, çalışanlarımız, işçi ve emekçi kardeşlerimiz ekonomik zorluklar altında inim inim inliyor. Anayasamızın 51. maddesinin kendilerine tanıdığı hakkı kullanarak sendika kuran ve üye olan PTT çalışanlarına karşı yapılan baskı ve işten çıkarmaları şiddetle kınıyorum. Sendikal faaliyet engellenemez. Sendikal örgütlenmeyi ve sendikal faaliyeti engelleyenler TCK’nın 118. maddesine göre altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İşveren vekillerinin sözlü ve SMS mesajları yoluyla çalışanları baskı altına almaya çalıştığı açıkça görülmektedir. Buna teşebbüs eden kişiler hakkında, işçilerin yapmış olduğu suç duyurularının da takipçisiyiz.”

"EMEK EN YÜCE DEĞERDİR"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da PTT işçilerinin pandemi döneminde zor şartlar altında çalıştığını belirterek, “Bizim geleneklerimize göre, işçileri gerekçesiz işten atmak sosyal bir cinayettir. İl Başkanımızın da söylediği gibi aynı zamanda bir anayasal suçtur. Bizler Kargo ve PTT çalışanlarının direnişini selamlıyor, bu direnişin yanında olduğumuzu söylüyoruz. Bundan sonra da yan yana, omuz omuza işçi kardeşlerimiz işbaşı yapıncaya kadar, sendika toplu iş sözleşmesini alıncaya kadar onlarla mücadelemizi devam ettireceğiz” diye konuştu.

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, anayasal haklarını kullanan işçilerin sonuna kadar yanında olacaklarını ifade ederek, "Bayraklı İlçe Örgütü olarak direnişe başladıkları günden itibaren belli periyotlarla buraya gelip arkadaşlarımıza destek veriyoruz. Bu mücadelelerinin başarıyla sonuçlanması için onların yanında olduğumuzu her daim hissettireceğiz” dedi.