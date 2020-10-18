PTT işçileri haklarını istiyor

18 Ekim 2020 Pazar, 05:30

Posta ve Telgraf Teşkilatı’nda (PTT) çalışan taşeron işçiler, kargo sayılarının artmasına karşın bırakın ücret zammını, maaşlarını eksik ve geç aldıklarını açıkladı.

Saf-Avrasya Adi Ortaklığı isimli taşeron şirket, 31 Temmuz’da yapılan ihalede PTT’nin İstanbul merkezli 1. Bölge (Marmara) ihalesini kazanmış sözleşmeli işçiler taşeron şirkette devredilmişti.

PTT’de sözleşmeli olarak çalışan bir işçi, pandemiyle birlikte yaya kuryecilerin iş yükünün arttığını vurgulayarak “Çocuğumu aç bırakmamak için dayanmaya çalışıyorum. Bir günlüğüne rapor aldığımızda da ekip arkadaşlarımız onun işini yapıyor. Ama şirket, rapor alan kişinin maaşından 132 TL’yi kesip haksız kazanç elde ediyor. Bu zor şartlara katlanıp çalışmaya devam ederken bir de maaşlarımız eksik ve geç yatırılıyor. Sesimizi çıkardığımızda ise işten tazminatsız atılmakla tehdit ediliyoruz” diye konuştu.

‘ÖDÜMÜZ KOPUYOR’

Sözleşmeli kuryesi olarak çalışan biri, herhangi bir posta kaybettiğinde maaşından 250-300 TL kesildiğini belirten işçi, “Bu parayı çoğu zaman kendi aramızda hallediyoruz. Herkes gücü yettiğince ortaya para koruyor. Eğer kadrolu kargocu posta kaybederse onun maaşından 25 ila 30 TL arasında para kesiliyor. Eşit şartlarda adaletli bir şekilde çalışmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SENDİKA KURDULAR

PTT Kargo-Sen Örgütlenme Sorumlusu Ayşe Büşra Yılmaz, “PTT’de bizim yaşadığımız tüm sıkıntıların sebebi taşeron olmamızdır. Aynı çatı altında yan yana çalıştığınız insanlardan iş yükü olarak çok daha fazla iş yükümüz olmasına rağmen biz daha düşük maaş alıyoruz. Kurum yemekhanesinde çıkan yemeği bile biz daha pahalıya yiyoruz. Kapınıza gelen biz postacılar, taşeron şirketler tarafından yoğun baskı ve işten atılma tehdidiyle çok ağır şartlarda çalıştırılıyoruz. Lütfen bize destek olun ve şöyle bir dönemde sırf sendikalı olduk diye, hakkımızı istedik diye işimizden atılmamıza müsaade etmeyin. Artık yeter diyerek yönetimi taşeron işçilerden oluşan bağımsız kendi sendikamızı kurduk. İşten atılmaların yasaklandığı pandemi sürecinde bile sırf önlem alınsın dediğimiz için işyeri komite üyelerimizin işine son verildi. Bundan birkaç ay önce pandemi dönemi önlem alınması için Twitter’da çalışma yapmıştık. Türkiye genelinde 10-15 arkadaşımız tweet attı diye işten çıkarıldı. Attıkları tweet’ler yüzünden şu an temsilcilerimize soruşturma açıldı” dedi.