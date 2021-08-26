Putin ve Xi Afganistan konusunda anlaşmaya vardı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Xi Cinping'in yaptıkları telefon görüşmesinde Afganistan'daki durumu etraflıca istişare ettikleri belirtildi.
Kremlin'in açıklamasına göre Putin ve Xi, Afganistan topraklarından yükselen terör ve uyuşturucu tehditleriyle mücadeleye yönelik çabaları artırmaya hazır olduklarını vurguladı.
Afganistan'da barışın en kısa sürede tesis edilmesinin ve istikrarsızlığın diğer bölgelere yayılmasının önlenmesinin önemine dikkat çeken liderler, bunun için Şangay İşbirliği Örgütü'nün potansiyelini de azami düzeyde ortaya koymaları gerektiğini kaydetti. Putin ve Xi, başta dışişleri bakanlıkları olmak üzere ikili temasların ve yakın koordinasyonun kurulmasını kararlaştırdı.
'STRATEJİK ORTAKLIK GELİŞİYOR'
Bu yıl 20. yıldönümü kutlanan iki ülke arasındaki İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması kapsamında ikili ilişkileri ele alan Putin ve Xi, stratejik ortaklığın kademeli ve dinamik bir şekilde geliştiğini belirtti.
Taraflar, İkinci Dünya Savaşı'nın yaklaşan 76. yıldönümü vesilesiyle o yıllarda yaşanan olaylarla ilgili gerçeklerin korunmasına ve tarihi çarpıtma girişimlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.
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