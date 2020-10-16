Putin Yeni START anlaşmasını uzatmayı teklif etti

16 Ekim 2020 Cuma, 15:41

Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile görüşen Putin, “Bir teklifim var, mevcut anlaşmayı hiçbir koşul olmadan en azından bir yıl uzatalım. Bu tür anlaşmalarda düzenlenen sorunlara ilişkin tüm parametreler konusunda anlamlı görüşmeler gerçekleştirebilmek, ülkelerimiz ve stratejik istikrarın korunmasıyla ilgilenen tüm ülkeleri Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması gibi önemli bir belgeden mahrum bırakmamak için bunu yapalım” ifadelerini kullandı.

ABD’NİN ELİNDE OLMAYAN SİLAHLAR VAR

Sputnik’in haberine göre, dünyayı stratejik saldırı silahlarına ilişkin bir anlaşmasız bırakmak gibi bir risk olduğunu belirten Putin, “Bizim elimizde henüz ABD’lilerin elinde olmayan silahlar var, en azından şimdilik. Ancak biz meselenin bu kısmını görüşmeyi reddetmiyoruz” dedi.

Putin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a Rusya’nın tutumunu iletmesi ve yakın gelecekte kendilerinden bazı anlaşılabilir yanıtlar almaya çalışması talimatı verdi.

Putin’in talimatı doğrulsutunda ABD tarafı ile stratejik istikrar konusunda oldukça sıkı bir temas yürüttüklerini belirten Lavrov, bu teklifi de en kısa zamanda Washington’a ileteceğini ifade etti.