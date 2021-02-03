Putin’i eleştiriyordu: Navalni’ye 3,5 yıl hapis cezası
Rus muhalif politikacı Aleksey Navalni, Moskova'da çıkarıldığı mahkemede 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Almanya'daki tedavisinin ardından Rusya'ya döndükten sonra tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalni, ertelenen hapis cezasının tamamlanması için Moskova Simonov Bölge Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Görülen duruşmada savcı, daha önce karar verilen 3,5 yıllık hapis cezasının Navalni’nin denetimli serbestlik kurallarına uymadığı gerekçesiyle uygulanmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise savcının talebini kabul ederek, Navalni'nin 3,5 yıllık hapis cezasını onadı. Mahkeme kararına göre, Navalni'nin 10 aylık ev hapsi cezası düşülerek, 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
“PUTİN'İN SARAYI” ÇİZİMİ
Navalni, duruşma sırasında kendi bölümünde otururken elindeki kalem ve kağıt ile “Putin'in sarayı” yazdığı ve saray resmi olan kağıdı mahkemedekilere gösterdi.
NAVALNİ'NİN AVUKATLARI KARARA İTİRAZ EDECEK
Mahkemenin ardından Navalni, tekrardan geçici olarak tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi. Duruşmadan sonra adliyeden ayrılan Navalni'nin avukatları kısa bir açıklama yaparak, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirtti. İtiraz dilekçesinin yarın teslim edileceğini açıkladı.
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