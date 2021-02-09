Qatar Petroleum LNG üretimini %40 artırmak için sözleşme imzaladı

09 Şubat 2021 Salı, 10:31

Bu proje ile Katar'ın LNG üretimi yılda 77 milyon tondan 110 milyon tona yükselecek. Wood Mackenzie danışmanlık şirketi bu projenin dünyanın en büyük LNG projesi olacağını söyledi.

QP projenin hayata geçirilmesi için kıyı mühendisliği, tedarik ve inşaat işleri için Chiyoda - Technip ortaklığıyla sözleşme imzaladı.

QP CEO'su Saad al-Kaabi projenin 2025 yılının dördüncü çeyreğinde hayata geçmesi ve 2026 sonu ya da 2027 başında tam kapasiteye ulaşacağını söyledi.

Kaabi "Projenin toplam maaliyeti 28.7 milyar dolar seviyesinde olacak ve bu sektördeki son yıllarda görülen en büyük yatırım olacağı gibi şimdiye kadar yapılmış en büyük LNG kapasite artırımı olacak" dedi.

Kaynak: Reuters