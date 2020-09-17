Rabia Naz Vatan'ın anne ve babası Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın anne ve babası Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Giresun’un Eynesil ilçesinde, 12 Nisan 2018’de yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın anne ve babası, kızlarının dosyası için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.
Başvuru dilekçesinde dosyanın yeniden yargılanma talebiyle ilgili mahkemeye geri gönderilmesi istendi. Anayasa’nın 17, 36 ve 40’ıncı maddelerinin ihlalinin tespit edilmesi istenen başvuruda 1 milyon lira maddi ve manevi tazminat talebinde de bulunuldu.
SORUŞTURMADA VERİLEN TAKİPSİZLİK KARARINA YÖNELİK İTİRAZI DA REDDETMİŞTİ
Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti. Karara tepki gösteren baba Şaban Vatan, hukuki girişimleri başlatacaklarını belirterek, “Kasıt içerisinde burada bir çocuk canını örtbas etme durumu vardır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olarak hepsi bir elden vicdansızlık yapmıştır” ifadelerini kullanmıştı. Giresun Sulh Ceza Hakimliği, soruşturmada verilen takipsizlik kararına yönelik itirazı da reddetmişti.
Kaynak: Duvar
Video Haberler
- Kadın doktorun isyanı sosyal medyaya damga vurdu!
- Karnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı
- Darp edilen Hüseyin Meriç’in oğlundan yeni açıklama
- Darp etme anına ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Jandarmayı şaşkına çeviren operasyon!
- Perinçek, “Pişman mısınız?” sorusuna böyle yanıt verdi
- 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' açıklaması
- TIR şoförü Malik Yılmaz belediyede işe başlayamadı
- Trafikte utandıran görüntü!
- Gelinin en mutlu günü kabusa döndü!