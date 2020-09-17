Rabia Naz Vatan'ın anne ve babası Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

17 Eylül 2020 Perşembe, 15:45

Giresun’un Eynesil ilçesinde, 12 Nisan 2018’de yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın anne ve babası, kızlarının dosyası için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Başvuru dilekçesinde dosyanın yeniden yargılanma talebiyle ilgili mahkemeye geri gönderilmesi istendi. Anayasa’nın 17, 36 ve 40’ıncı maddelerinin ihlalinin tespit edilmesi istenen başvuruda 1 milyon lira maddi ve manevi tazminat talebinde de bulunuldu.

SORUŞTURMADA VERİLEN TAKİPSİZLİK KARARINA YÖNELİK İTİRAZI DA REDDETMİŞTİ



Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti. Karara tepki gösteren baba Şaban Vatan, hukuki girişimleri başlatacaklarını belirterek, “Kasıt içerisinde burada bir çocuk canını örtbas etme durumu vardır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olarak hepsi bir elden vicdansızlık yapmıştır” ifadelerini kullanmıştı. Giresun Sulh Ceza Hakimliği, soruşturmada verilen takipsizlik kararına yönelik itirazı da reddetmişti.

Kaynak: Duvar