Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin takipsizlik kararına itiraz

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:03

Giresun'un Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı olarak bulunan Rabia Naz Vatan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin "yüksekten düşme sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde bir delil tespit edilemediği" gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti.



İstanbul Barosu'na bağlı 9 avukat, Rabia Naz'ın annesi Atika Vatan ve babası Şaban Vatan adına takipsizlik kararına itiraz etti. Giresun Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan itiraz dilekçesinde, gerekli ve yeterli inceleme yapılmaksızın takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

"EKSİK İNCELEME YAPILDI"



Dilekçede, Rabia Naz'ın bulunduğu yer ile savcılığın onun düştüğü, atladığı veya atıldığını iddia ettiği çatı arasındaki yüksekliğin 18.6 metre olduğu, savcılığın çatının yan tarafından düştüğü, atladığı veya atıldığını iddia ettiği fındıklık arasındaki yüksekliğin ise yaklaşık 15 metre olduğu anlatıldı. Savcılığın "düştüğü/atladığı/atıldığı iddia ettiği yerler ile Rabia Naz'ın vücudunda bulunan yaralanmaların ilgisiz olduğuna" dikkat çekildi.

Dilekçede, "Rabia Naz'ın ölümünün şüpheli olduğu, ölümüne birilerinin sebebiyet verdiği bu kadar açıkken 'kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde herhangi bir delilin tespit edilemediği' gerekçesiyle soruşturma dosyasının kapatılması hukuka, hakkaniyete ve vicdana uygun düşmemektedir" denildi. Dilekçede, soruşturma savcısının eksik inceleme yaptığı, tanıkların farklı tarihlerde çelişkili beyanlar verdiği, beyanlar arasından düşme ve sürünme görüşüne işaret eden beyanların dosyada esas alındığı belirtildi. Dilekçede, savcı tarafından olay yerine gidilmemiş olmasının soruşturmanın etkili bir biçimde yürütülmediğini ortaya koyduğu ifade edildi.

"DELİLLERİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI İÇİN TEDBİRLER ALINMADI"



Dilekçede, "Olayın hemen akabinde olay yerine gelen ekiplerin Rabia Naz Vatan'ın yaşadığı terası fotoğraflamamış olmaları, olay sonrası komşular tarafından apartmanın temizlenmiş olması, polisler tarafından olayın akabinde terasta da inceleme yapılmış olmasına karşın Rabia Naz Vatan'a ait herhangi bir eşyaya rastlanmamış olmasına rağmen olayın yaşandığı günün gecesinde terastan Rabia Naz Vatan'ın çantasının çıktığının iddia edilmesi gibi hususlar delil güvenliğine zarar vermiş olup delillerin güvence altına alınması için gerekli tedbirlerin alınmadığını ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı.

TAKİPSİZLİK KARARININ KALDIRILMASI İSTENDİ



Takipsizlik kararının kaldırılması istenen dilekçede, binanın ön tarafında çuvalla yapılan keşfin, Rabia Naz ile aynı ağırlıkta olan bir maketle yeniden yapılması, binanın yan tarafında bulunan fındıklık alanla ilgili de keşif yapılması gerektiği anlatıldı. Rabia Naz'ın mezarının açılarak kemiklerinin filminin çekilerek uzman raporu düzenlenmesi gerektiği kaydedildi.

