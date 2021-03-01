Radiohead'in The Bends'i kaydettiği defter 5 bin sterline satıldı

01 Mart 2021 Pazartesi, 08:40

Radiohead'in açık artırmaya çıkan A2 defterinin içinde taslak şarkı sözleri, müzik notları ve çizimler olduğu belirtildi. Notların içinde Street Spirit (Fade Out) şarkısının sözleri ve akorları da bulunduğu kaydedildi.

İsminin paylaşılmamasını isteyen satıcı, kayıt bittikten sonra ahırı temizlemekle görevlendirildiğini ve bulduğu her şeyin kendisinde kalmasına izin verildiğini söyledi.

Defterin en fazla 12 bin sterline alıcı bulması bekleniyordu, ancak satıcı açık artırmanın bu rakamlara ulaşmadan sonuçlanmasıyla 5 bin sterlini kabul etti. Defterin sayfaları arasında Too Easy ve Idiot Boy adında iki daha önce hiç duyulmamış şarkı hakkında notlar da bulunuyor.