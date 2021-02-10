Randevu alanlar aşı bulamıyor: "Aşılama hızı düşüyor"

10 Şubat 2021 Çarşamba, 09:33

Grip aşısında yaşanan kaos şimdi de Covid-19 aşısında yaşanıyor. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya ALO 182’den aile sağlığı merkezinde (ASM) Covid-19 aşısı olmak için randevu alan birçok yurttaş aşı olamadı. ASM’lerdeki sağlıkçılar ise il ve ilçe sağlık müdürlüklerinin az sayıda aşı gönderdiğini ve ellerindeki aşının bitmesine rağmen sistem üzerinden Covid-19 aşısı için randevu verilmeye devam edildiğini ifade ediyor.

AŞILAMA HIZI DÜŞÜYOR

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nden defalarca randevu talep etmelerine rağmen kendilerine bir dönüş yapılmadığını belirterek, “Son dönemlerde aldığımız bilgilere göre, ASM’lere az sayıda aşı gönderiliyor. Randevu alan yurttaşlar aşı olamadan geri dönüyor. Yurttaşlar ASM’lere gittiğinde sağlıkçı arkadaşlarımız, ‘İl sağlık müdürlüğü bize aşı iletmedi’ diyor. Bu durum da sağlıkçılar ile vatandaşlar arasında gerginliğe neden olduğundan sağlıkta şiddeti körükleyecektir. Son günlerde vaka sayılarıyla beraber hastaneye yatan Covid-19 hasta sayısında da bir artış var ama bu duruma rağmen aşılama hızı her geçen gün düşüyor” diye konuştu.

DÖRTTEN FAZLA AŞI YAPMAYIN

“İlk aşamada getirilen üç milyon doz aşı bitmek üzere ve daha sonra getirilen aşıların da analizleri bitmediği içi illere aşı gönderilmedi” diyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Sibel Uyan, “Bazı illerde aşının tükendiğini biliyoruz ve vatandaşları oyalıyorlar. İl sağlık müdürlüğü aşı göndermiyor. Bazı ilçe sağlık müdürlükleri de ‘Günde dört taneden fazla aşı yapmayın’ diyor. Vatandaşlar, ‘Ben zar zor randevu aldım, ne demek aşı yok? ’ diye bizimle kavga ediyor. Aşı yapamadığımız vatandaşların daha sonra yeniden randevu alması da gerekiyor” dedi.

BAKANLIK KULAĞINI TIKIYOR

“Sağlık Bakanlığı, taleplerimiz karşısında kulağını tıkıyor” diyen Dr. Uyan sözlerini şöyle tamamladı: “İl ve ilçe sağlık müdürlükleri, bazı ASM’lere ‘gelin aşınızı alın’ diyor. Gidip alabilecek aile hekimi var, alamayacak olan aile hekimi var. Aşı dağıtımında sorunlar, sıkıntılar yaşanıyor. Aşılamada adalet sağlanmalı. En fazla yoksul mahallelerde pandemi etkili, en azından aşı herkese adil olsun, aşıya herkes ulaşabilsin istiyoruz. ”