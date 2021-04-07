Real Madrid tur kapısını araladı

07 Nisan 2021 Çarşamba, 08:02

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Milli futbolcu Ozan Kabak’ın formasını giydiği Liverpool’u 3-1 mağlup ederek tur kapısını araladı.Estadio Alfredo Di Stefano’da oynanan karşılaşmada Real Madrid, 27’nci dakikada Vinicius Junior ve 36’ncı dakikada Marco Asensio’nun attığı gollerle mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapattı. Liverpool 51’inci dakikada Salah’ın attığı golle farkı 1’e indirse de 65’inci dakikada yeniden sahneye çıkan Vinicius Junior skoru 3-1’e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Milli futbolcu Ozan Kabak, mücadeleye ilk 11’de başlarken 81’inci dakikada yerini Roberto Firmino’ya bıraktı.