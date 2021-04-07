Real Madrid tur kapısını araladı
Real Madrid, sahasında Milli futbolcu Ozan Kabak’ın formasını giydiği Liverpool’u 3-1 mağlup ederek tur kapısını araladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Milli futbolcu Ozan Kabak’ın formasını giydiği Liverpool’u 3-1 mağlup ederek tur kapısını araladı.Estadio Alfredo Di Stefano’da oynanan karşılaşmada Real Madrid, 27’nci dakikada Vinicius Junior ve 36’ncı dakikada Marco Asensio’nun attığı gollerle mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapattı. Liverpool 51’inci dakikada Salah’ın attığı golle farkı 1’e indirse de 65’inci dakikada yeniden sahneye çıkan Vinicius Junior skoru 3-1’e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Milli futbolcu Ozan Kabak, mücadeleye ilk 11’de başlarken 81’inci dakikada yerini Roberto Firmino’ya bıraktı.
Video Haberler
- Özgecan'ın ailesinden 'Sapık Alihan'a suç duyurusu
- Antalya'da enişteye öldüresiye dayak kamerada
- Önce bacağını daha sonra boynunu ve kulağını ısırdı
- Patlayıcı kullanarak en az bin 800 mahkumu kaçırdılar
- 'NASA' ve 'Elon Musk'ın telefonlarına yanıt vermedi
- Şanlıurfa'da bir ilk gerçekleşti!
- Gemi mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı
- Denizli'de esrarengiz olay!
- Üç yavru kediye süt annelik yapıyor
- Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Acun'un dizi setinde kaza: Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
- İstanbullulara 'arabanızı kapalı yerlere çekin' uyarısı
- Yavaş ve Akşener'e tehdit gibi tweet
- Çin menşeili aşılarla ilgili kritik açıklama
- Emekli Albay'dan Akar'a sert sözler
- Miras kavgasında silahlı baskın: 3 ölü, 2 yaralı
- Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti
- Herkesin tartıştığı skandal listeyi Soylu hazırladı
- Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar
- 14 yaşındaki çocuğa istismar hastanede ortaya çıktı