Rekor yağışların ardından Tahtalı’da seviye yükseldi
Geçen hafta kente düşen rekor yağmurların ardından İzmir’in can damarı niteliğindeki Tahtalı Barajı’nda da su seviyesi yükseldi. Barajı besleyen derelerin de canlanmasıyla birlikte Tahtalı’daki doluluk oranı yüzde 55’e yaklaştı. İki ay öncesine kadar kuraklığın simgesi haline gelen baraj havzasındaki eski Bulgurca Camii’nin minaresi yeniden sular altında kaldı.
İzmir geçen hafta kent tarihinin en yağışlı iki gününü yaşadı. 2 Şubat’ta Güzelyalı’ya düşen 126 kg yağış uzun yıllar sonra kent merkezinin aldığı en büyük yağış miktarı oldu. Aynı gece 80 kg yağış alan Menderes’e bir gün sonra 130 kg yağış düştü. 2 günlük toplam 210 kg yağış miktarı İzmir’in en önemli su kaynağı Tahtalı Barajı’ndaki seviyesinin de yükselmesini sağladı. Barajı besleyen derelerden günlerdir devam eden su akışıyla birlikte doluluk oranı yüzde 55’e yaklaştı. Tahtalı Barajı’ndaki toplam su hacmi ise 176 milyon 402 bin metreküpe ulaştı.
Son yağışların ardından Tahtalı Barajı havzasında çekilen görüntüler, bir iki ay önce yürüyerek yanına gidilen eski Bulgurca Camii’nin yeniden sular altında kaldığını gösteriyor.
29 Kasım 2020 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, susuzluk tehdidine dikkat çekmek için Tahtalı Barajı’na giderek çatlak topraklar üzerinde suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik mesaj vermişti. İzmir’in su ihtiyacının yarıya yakınını karşılayan Tahtalı Barajı’nda su seviyesi yağışlar öncesinde yüzde 30’lara kadar düşmüştü.
TASARRUFTA VAZGEÇMEYİN
İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, son yağışların barajlardaki seviyeyi artırması açısından olumlu olduğunu ancak tüketimin kontrol altına alınmaması durumunda susuzluk tehdidinin her zaman yaşanabileceğini belirterek, sadece evlerde değil tarımdan sanayiye her alanda suyun tasarruflu kullanılması gerektiğinin altını çizdi.
Öte yandan özellikle Yarımada bölgesi için büyük önem Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda da doluluk oranı yüzde 70’in üzerine çıktı. Aralık ayında bu barajdaki doluluk oranı yüzde 10’lara kadar düşmüştü.
2-3 Şubat günlerinde etkili olan yağışlar sırasında hacimleri nispeten düşük olan Balçova ve Ürkmez barajlarında ise yüzde 100 doluluk oranına yaklaşılınca tedbir amacıyla barajdan su tahliye edilmişti.
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