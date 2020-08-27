Rektör, yardımcıları, özel kalem, korumalar... Hepsinin testi pozitif çıktı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Rektör Prof. Akın Levent'in yanı sıra yardımcıları, özel kalemi ve korumalarının test sonuçları pozitif çıktı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Akın Levent'in corona virüsü testi pozitif çıktı.
Birkaç gün önce test sonucu pozitif çıkan ve ailesiyle birlikte evinde izolasyona alınan Prof. Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Levent’in yanı sıra rektör yardımcıları, özel kalemi ve bazı korumaların da test sonuçları pozitif çıktı.
Prof. Akın Levent’in, Erzincan’a gelen Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun şehirdeki programlarına izolasyonda olması dolayısıyla katılamadığı açıklanmıştı.
Video Haberler
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!
- Kayışdağı'nda orman yangını
- Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili yeni gelişme
- İstanbul'da 15 bin 621 kişiye ceza yağdı!
- Kuyumcuya gasp anı kamerada! 11 kilo altını çaldılar
- Ölmek istemeyen kadının elektronik kelepçe çığlığı
- Yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu
- Yerde bulduğu maskeyi takan amca gündem oldu