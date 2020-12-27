Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Hangi ürün kaç taksit

27 Aralık 2020 Pazar, 16:02

Televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyum satışlarında taksit sayıları azaltıldı. Buna göre, perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlar yeniden düzenlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da 18 Aralık'ta söz konusu harcamalara ilişkin kredi kartı taksitlendirme sürelerinin düşürüldüğünü duyurmuştu.

ELEKTRİKLİ EŞYADA TAKSİT 12'Yİ GEÇEMEYECEK

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında daha önce 18 olan taksit sayısı sınırı 12'yi geçemeyecek.

ALTIN SATIŞLARINDA TAKSİT 6 AYA İNDİ

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi daha önce 8 ayı geçemezken, bu süre 6 aya çekildi.

TELEVİZYONDA TAKSİT 4'E İNDİ

Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında taksit süresi 6 aydan 4 aya çekildi.

TABLETTE TAKSİT SAYISI AYNI KALDI

Tablet ürünlerinde ise taksit sayısı değişmedi. Tablet bilgisayar satışları için süre 6 ay olarak devam edecek.

HAVA YOLUNDA TAKSİT 18 OLARAK DEVAM ECEDEK

Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sayısı 18 olarak uygulanmaya devam edecek.