Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Hangi ürün kaç taksit
Ticaret Bakanlığı, tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyum satışlarında taksit sayıları azaltıldı. Buna göre, perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlar yeniden düzenlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da 18 Aralık'ta söz konusu harcamalara ilişkin kredi kartı taksitlendirme sürelerinin düşürüldüğünü duyurmuştu.
ELEKTRİKLİ EŞYADA TAKSİT 12'Yİ GEÇEMEYECEK
Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında daha önce 18 olan taksit sayısı sınırı 12'yi geçemeyecek.
ALTIN SATIŞLARINDA TAKSİT 6 AYA İNDİ
Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi daha önce 8 ayı geçemezken, bu süre 6 aya çekildi.
TELEVİZYONDA TAKSİT 4'E İNDİ
Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında taksit süresi 6 aydan 4 aya çekildi.
TABLETTE TAKSİT SAYISI AYNI KALDI
Tablet ürünlerinde ise taksit sayısı değişmedi. Tablet bilgisayar satışları için süre 6 ay olarak devam edecek.
HAVA YOLUNDA TAKSİT 18 OLARAK DEVAM ECEDEK
Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sayısı 18 olarak uygulanmaya devam edecek.
En Çok Okunan Haberler
- Şeref aylığında soy adı yetti
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- Koca'ya sorusu engellenmişti!
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- AKP'li Metiner'in hedefi Nagehan Alçı oldu
- Canlı yayında gergin anlar: Hakan Bayrakçı terk etti
- Prof. Dr. Görür'den ilk açıklama
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Gökçek'in kol saati gitti, “Kızılca Gün Anıtı geldi
Video Haberler
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
En Çok Okunan Haberler
- Şeref aylığında soy adı yetti
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- Koca'ya sorusu engellenmişti!
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- AKP'li Metiner'in hedefi Nagehan Alçı oldu
- Canlı yayında gergin anlar: Hakan Bayrakçı terk etti
- Prof. Dr. Görür'den ilk açıklama
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Gökçek'in kol saati gitti, “Kızılca Gün Anıtı geldi